Liguria. L’ingresso di aria fredda, proveniente dal Centro-Europa, si fa più deciso nella giornata di lunedì, ponendo le basi per una settimana dai connotati prettamente invernali dal punto di vista termico. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Avvisi: raffiche di Tramontana localmente superiori agli 80-90 km/h tra Genova e Capo Mele, oltre che sulle creste Appenniniche esposte.

Cielo e Fenomeni: cieli molto nuvolosi o coperti per mezzo di nuvolosità bassa o per la presenza di locali banchi di nebbia congelata sui versanti padani centro-occidentali tra nottata e prima mattinata. Velature estese sui restanti settori per l’intero periodo. Episodi: di “galaverna” nelle vallate del profondo entroterra e sui versanti padani e di “calabrosa” sulle vette Appenniniche esposte alla ventilazione settentrionale al di sopra degli 800-900 MT.

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali sui versanti marittimi del Genovese e del Savonese Centro-Orientale. Deboli o al più moderati, sempre dai quadranti settentrionali, sui restanti settori.

Mari: stirati sotto costa. Molto mossi o localmente agitati al largo, specie sui settori occidentali del Mar Ligure

Temperature: in ulteriore calo con valori negativi in mattinata nell’immediato entroterra e anche in pieno giorno nelle aree interne e in quota. Valori massimi localmente inferiori ai +5°C sugli sbocchi vallivi del Genovese e Savonese (costa). “Windchill” anche inferiori ai -10°C sulle creste appenniniche. Costa: min: +1°C/+10°C – max: +4°C/+11°C; interno: min: -7°C/+0°C – max: -2°C/+5°C.

MARTEDì 6 GENNAIO: giornata analoga alla precedente con possibili banchi di nebbia mattutini ed episodi di galaverna sui versanti padani e cieli velati sui restanti settori per l’intero periodo. Possibile aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera , specie sull’estremo Ponente, senza fenomeni associati. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: moderati o forti dai quadranti settentrionali con locali rinforzi di burrasca sul settore Centro-Occidentale costiero. Mari: stirati sotto costa, mossi o molto mossi al largo.

Temperature: stazionarie. Gelate diffuse nell’entroterra e localmente nelle vallate Genovesi e Savonesi in mattinata e serata. Gelo in quota anche nelle ore diurne. Massime diffusamente inferiori ai +7°C in costa sul settore centrale.

MERCOLEDì 7 GENNAIO: nuvolosità in transito sugli estremi di regione tra nottata e prima mattinata, con possibili episodi di nevischio sulle creste Appenniniche di Levante. Miglioramento delle condizioni meteo nel pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. Temperature: stazionarie o in ulteriore lieve calo, vento forte dai quadranti settentrionali. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]