Liguria. Una vasta depressione in approfondimento sul Mediterraneo interesserà marginalmente anche la Liguria nei prossimi giorni con cieli spesso nuvolosi e qualche pioggia. Temperature in progressivo calo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: venti tesi da nord sul settore centro-occidentale della costa per gran parte della giornata
Cielo e Fenomeni: al mattino cielo molto nuvoloso a ponente, specie sui versanti padani dove non escludiamo piogge deboli o moderate. Qualche nevicata sulle Alpi Liguri oltre i 1200 metri. A levante cielo decisamente più aperto specie lungo la fascia costiera, dove le schiarite saranno dominanti. Nel pomeriggio ancora molte nubi a ponente con ancora qualche debole pioggia o pioviggine sui versanti padani, in prevalenza soleggiato o velato a levante con nubi nelle aree interne senza conseguenze,
Venti: moderati o forti da nord lungo la costa centro-occidentale, deboli o moderati orientali altrove. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo.
Temperature: pressochè stazionarie. Costa: min: +7°C/+11°C – max: +10°C/+15°C; interno: min: +0°C/+6°C – max: +4°C/+10°C.
DOMENICA 18 GENNAIO: cielo variabile con schiarite prevalenti lungo le coste. Nubi compatte sui versanti padani con pioviggini sparse. In serata qualche nevicata sulle Alpi Liguri oltre i 1000 metri e nel gruppo Trebbia-Aveto oltre i 1100 metri.
Venti: moderati a tratti forti dai quadranti settentrionali sul settore centrale della regione, moderati da est a levante. Mari: stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: in calo nelle aree interne, stazionarie lungo le coste.
LUNEDì 19 GENNAIO: possibili piogge sparse specie a ponente con nevicate oltre gli 800-1000 metri, venti sostenuti da nord-est [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI].