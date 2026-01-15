Liguria. Prosegue la fase di stallo sul Mar Mediterraneo, con la penisola italiana in questi giorni spartiacque tra una configurazione altopressoria a sud-est ed una saccatura atlantica a nord-ovest. Tempo generalmente stabile quindi sull’Italia, ma con flussi meridionali che portano alla formazione di nubi medio-basse sull’alto Tirreno, con piogge prevalentemente deboli tra Liguria e Toscana.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 15 gennaio avremo al mattino piogge deboli sul centro-levante della regione, a carattere di rovesci tra deboli e moderati alternati a pause più asciutte; maggiori schiarite a ponente. Dalle ore centrali calo generale delle precipitazioni a levante, in particolare sui versanti marittimi, dove sarà possibile anche qualche sparuta occhiata di sole; qualche rovescio persisterà tra genovesato e savonese orientale, e nell’interno di levante. Situazione migliore a ponente, con cieli sereni o poco nuvolosi nell’imperiese.

Venti di scirocco moderato sui settori costieri del centro-levante, dai quadranti settentrionali tra genovesato occidentale e savonese orientale. Debole con direzione variabile altrove. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi: sulla costa minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 12 e 15 gradi; all’interno minime tra 1 e 9 gradi, massime tra 6 e 12 gradi.

Venerdì 16 gennaio nuvolosità diffusa con rovesci localmente moderati dapprima sul settore centrale, in espansione a ponente in serata.

Venti moderati a tratti forti dai quadranti settentrionali. Mare stirato sotto costa a ponente, mosso al largo dell’Imperiese; generalmente mosso nei settori centro-orientali. Temperature stazionarie.

Sabato 17 gennaio cieli molto nuvolosi o coperti con precipitazioni anche a carattere di rovescio sul centro-ponente in mattinata, in via di miglioramento nel corso della giornata ma con cieli che rimarranno molto nuvolosi o coperti su tutta la regione.

Venti forti dai quadranti settentrionali tra savonese e genovesato. Mare stirato sotto costa a ponente, molto mosso al largo dell’imperiese; da poco mosso a mosso sui settori centro-orientali.