Fondi

Messa in sicurezza e antincendio nelle scuole, il Ministero pubblica le graduatorie: al savonese ammessi interventi per 1,2mln di euro

Ne beneficeranno Albissola marina, Millesimo, Pietra Ligure e la Provincia di Savona

Savona. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato gli elenchi relativi all’erogazione di contributi in favore degli Enti locali per l’adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, in esecuzione del Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 21 novembre 2025, n. 229. A renderlo noto è il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Per quanto riguarda l’adeguamento antincendio, nel territorio provinciale savonese saranno beneficiari i seguenti Enti: Comuni di Albissola Marina (importo richiesto: 78.746 euro) e Millesimo (importo richiesto: 200.000 euro), Provincia di Savona (importo richiesto: 400.000 + 300.000 euro).

Per quanto riguarda la messa in sicurezza: Comune di Pietra Ligure (importo richiesto: 100.000 euro), Provincia di Savona (importo richiesto: 150.000 euro).

Il Ministero informa inoltre che, con decreto del 29 dicembre, sono stati resi disponibili ulteriori 206,8 milioni di euro, per l’adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che si aggiungono alle precedenti risorse e consentiranno lo scorrimento delle graduatorie. Mentre si riaprirà l’Avviso per le Regioni che non hanno interventi sufficienti per lo scorrimento.

Grazie a queste risorse potranno essere realizzati importanti interventi per rendere le nostre scuole sempre più sicure.

