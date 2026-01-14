Mese della Memoria 2026: i 18 eventi del Comune di Savona tra teatro e trekking urbani

Savona. Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria. Savona, città Medaglia d’oro alla Resistenza, in occasione dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo ha predisposto un progetto culturale ed educativo fatto di 18 appuntamenti per unire e mettere in comunicazione tra loro varie realtà del territorio sul tema della Memoria.

Il comitato Antifascista, operativo da quattro anni, ha intrecciato collaborazioni con le tante associazioni culturali della Città arrivando così a mettere a punto un palinsesto ricco di spunti inediti.

“Savona – dice l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – ancora una volta onora la medaglia d’oro al valor militare e lo fa costruendo un palinsesto di iniziative molto articolate, dimostrando di essere una Città con radicati valori antifascisti, che fanno da cornice ad ogni azione culturale. Da segnalare, fra i tanti spunti di questa edizione, lo spettacolo teatrale “Zingari, l’Olocausto dimenticato” che si svolgerà sabato alle 20,30 presso il teatro dei Cattivi Maestri. Si tratta di un’ anteprima nazionale. La tappa di Savona, infatti, precede quella del 25 gennaio alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, dove verrà rappresentato alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”.

Nel mese di gennaio 2026 quindi, a partire da venerdì 16, attraverso un percorso denominato “Il Mese della Memoria” prenderanno il via una serie di iniziative di sensibilizzazione. Lo scopo è approfondire le riflessioni legate alla tragedia delle deportazioni nazi-fasciste nei campi di concentramento: la varietà dei progetti proposti e l’utilizzo di forme espressive molteplici (arte, musica e teatro) va oltre il

singolo “giorno della Memoria” per costruire un progetto ampio, che accoglie pubblici e generazioni diverse.

Già nel 2025 questa pluralità di linguaggi e di proposte aveva dato origine ad un palinsesto diffuso ed articolato, quest’anno saranno 18 le iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Savona, dal tavolo Antifascista con il coordinamento di ANED ed il sostegno di Fondazione De Mari.

Un ampio programma che comprende attività per le scuole, le rappresentazioni teatrali, gli incontri e le presentazioni di libri oltre ad approfondimenti storici legati alla Città di Savona grazie alla formula tanto amata in città dei trekking urbani che porteranno alla scoperta dei luoghi della “Memoria” savonesi.

IL CALENDARIO

• VENERDI’ 16 GENNAIO ore 16

ASSOCIAZIONE AIOLFI

Conferenza dal titolo “I Monumenti della Memoria tra Albissola Marina, Savona e Vado Ligure”, riflessione sugli artisti che hanno trattato la tematica del’Olocausto nelle loro opere, come Leoncillo, Venzano, Arturo Martini, Fabbri, Bistolfi e Lucchesi.

Presso Sala Rossa del Comune di Savona.

• DAL 17 GENNAIO al 16 FEBBRAIO

ASSOCIAZIONE ANGELO RUGA

“Ritratto di un’ombra”. Installazione presso la Sala Consiglio del Comune di Savona di un’opera ceramica di Angelo Ruga del ciclo “Le Bimbe di Terezin”

• SABATO 17 GENNAIO ore 15

ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE

TREKKING URBANO

Partenza dal Giardino dei Giusti, in cui si parlerà dell’importanza della Memoria anche per una città come Savona che non ha vissuto in prima persona il dramma di deportazioni in massa di ebrei, ma è stata vittima di altri generi di soprusi. Segue poi una sosta zona porto per parlare delle navi exodus, che partì anche da Savona, per portare in Israele gli ebrei sopravvissuti ai Campi di concentramento. Segue sosta al Priamar per targa appena posta dal Comune, e in vista della ciminiera parlare degli operai deportati in Germania. Sosta presso il Monumento a Pertini, visita della sala consiliare per soffermarci sull’eccidio degli Angeli. Proseguimento verso il Palazzo della Provincia per la Memoria degli Anni di Piombo e concludere presso il Monumento alla resistenza di Aligi Sassu.

Con Claudia Habich, AGTL Savona

• SABATO 17 GENNAIO ore 20.30

TEATRO DEI CATTIVI MAESTRI

“Zingari: l’Olocausto dimenticato” di e con Pino Petruzzelli

Presso Officine Solimano

• LUNEDÌ 19 GENNAIO ore 10

ANED

Inaugurazione presso il Palazzo del Commissario (Complesso Monumentale del Priamar) della mostra realizzata dall’ANED Nazionale dal titolo ” LA STORIA DIETRO LE IMMAGINI , foto del campo di Mauthausen”. La mostra resterà visitabile sino al 31 gennaio con i seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 – dalle 16 – 18

• GIOVEDI’ 22 GENNAIO ore 21

ASSOCIAZIONE MUSICALE ROSSINI APS

Concerto

Musiche di Sergej Prokof’ev e Dmitrij Sostakovic eseguite dall’Ensemble Rossini

Presso Chiesa di S. Andrea Apostolo – Piazza dei Consoli

• VENERDÌ 23 GENNAIO ore 10.30

ANED

Consiglio Provinciale Solenne in occasione del 27 gennaio, Giorno della Memoria, presso la Sala ” Sandro Pertini” della Provincia di Savona,

l’Orazione Ufficiale sarà tenuta dall’On.le Emanuele Fiano Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli.

• VENERDI’ 23 GENNAIO ore 17.30

ASSOCIAZIONE MOZART

Recital “Non so dove sia. Cercando Irène Némirowsky”, di e con Ferdinando Molteni, narrazione di Elena Buttiero e Anita Frumento, pianoforte a quattro mani. Presso Sala Stella Maris

• SABATO 24 GENNAIO ore 14.30

ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE

TREKKING URBANO alla Madonna degli Angeli

Partenza da Ipercoop. Il trekking intende soffermarsi sull’ eccidio avvenuto il 27 dicembre 1943 al Forte della Madonna degli Angeli e sulla resistenza vissuta dal quartiere di Lavagnola, duramente bombardato nel giugno e luglio 1944.

Tappe del trekking:

Ore 14.30 ritrovo presso l’ Ipercoop di Savona e da lì salita alla Chiesa della Madonna degli Angeli. Si prosegue per il forte della Madonna degli Angeli, luogo di memoria dell’ eccidio del 27 dicembre 1943. Dal forte si scende verso il quartiere di Lavagnola soffermandosi presso il rifugio antiaereo di Ciantagalletto. Visita del quartiere di Lavagnola con sosta alle lapidi commemorative nella Chiesa di San Dalmazio.

Si ricorderanno i luoghi dei bombardamenti del 4/6 e 3/7/1944. Il trekking terminerà presso il Municipio di Savona. All’ interno si

ammirerà l’opera di Eso Peluzzi sull’ Eccidio di Madonna degli Angeli.

Con Elena Vergnano, AGTL Savona

• MARTEDÌ 27 GENNAIO ore 9.30

ANED:

• ore 8,45

Deposizione di una corona di alloro al Monumento al deportato in viale Martiri della Deportazione (zona di Lavagnola)

• ore 9,30

Presso Sala della Sibilla – Fortezza del Priamar. Cerimonia del Giorno della Memoria. L’Aned di Savona – provincia , Comune di Savona, Comitato Antifascista organizzano l’incontro con lo storico Prof.re Marcello Pezzetti il quale terrà un intervento durante la Conferenza dal titolo “l’inferno nazista”, i campi della morte di Belzec, Sobibor e Treblinka. Per ricordare il 27 gennaio Giorno della Memoria , sarà inoltre proiettato a vent’anni dalla prima uscita nel 1997 una parte del documentario ” Memoria”, dove sono riprodotte le testimonianze dei sopravvissuti italiani alla Shoah.

• ore 17,00

Conferenza per il Giorno della Memoria tenuta dal Prof.re Marcello Pezzetti

presso la Sala dell’Unione Industriali di Savona.

• 27 GENNAIO ore 16

ASSOCIAZIONE DANTE ALIGHIERI

“Su Nicola Maroscia” lettura del diario di Maroscia, ex deportato nei campi di lavoro nazisti nell’est Europa. Progetto con gli studenti del Liceo Classico che si terrà il presso Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini

• MERCOLEDÌ 28 GENNAIO ore 10

ANED

Incontro con gli studenti dell’Istituto ” Ferraris – Pancaldo” presso l’Aula Magna ” Giovanni Falcone” con Guido Lorenzetti dirigente dell’Aned Nazionale

• ore 21 presentazione, presso la SMS di Ciantagalletto, del libro ” Guerre, deportazioni, dittature eroi”, scritto da Guido Lorenzetti , figlio di Andrea Lorenzetti deportato e assassinato nell’infermeria del lager di Mauthausen.

Seguirà cena di tesseramento ANED Sez Savona – provincia.

• SABATO 31 GENNAIO ore 21

ANED

Spettacolo dal titolo “Prima del Temporale”, scene di Bertolt Brecht da “Terrore e miseria del Terzo Reich”, con testi di Helga Schneider.

Presso Teatro Chiabrera

• VENERDI’ 30 GENNAIO ore 16.30

ASSOCIAZIONE ANTEAS: incontro dal titolo “Ero bambino cadevano le bombe – Ricordi e testimonianze d’infanzia”, con protagoniste persone che erano bambine nel periodo della seconda guerra mondiale. Incontro condotto da Susanna Giusto, ricercatrice e giornalista.

Presso Sala Consiglio L.P.

• VENERDI’ 30 GENNAIO ore 18

ASSOCIAZIONE APRES LA NUIT

“Atlante di Memorie” progetto di narrazione partecipata che raccoglie racconti e testimonianze legate alla Resistenza, restituiti dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico A. Martini. Ogni frammento diventa punto di partenza per una breve azione scenica che

riattiva questo patrimonio di storie, trasformandolo in presenza viva.

Presso Spazio Selvatico via dei Vacciuoli 22