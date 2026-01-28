Memoria e Musica al Teatro Ambra: il Liceo “G. Bruno” emoziona Albenga

Albenga. Il 27 gennaio, il Teatro Ambra di Albenga ha ospitato un evento di profonda commozione e riflessione: lo spettacolo musicale organizzato dal Liceo Statale “G. Bruno” di Albenga in occasione della Giornata della Memoria.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la sezione di Savona dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti), ha visto la partecipazione attiva degli studenti in un percorso intrecciato di note e parole dedicato al tema “La pace, la guerra, la memoria – eredità della Shoah e della deportazione”.

Il programma della serata ha alternato con delicatezza l’esecuzione di brani musicali a letture di fonti storiche e passi letterari, creando un’atmosfera di profonda introspezione.

Gli studenti del Liceo Musicale hanno dato prova di grande sensibilità interpretativa, eseguendo brani che hanno spaziato dalla tradizione popolare alla musica d’autore, tra i quali Gam Gam – il celebre canto ebraico eseguito da un ensemble di archi, fiati e contrabbasso – Pavane pour une infante défunte di Maurice Ravel – un momento di solenne eleganza affidato a flauto e archi – Auschwitz di Francesco Guccini – un’intensa versione per voce, chitarra, flauto e percussioni – Bulgar Odessa – un coinvolgente brano della tradizione Klezmer affidata ad un duo per clarinetto e contrabbasso – The divan of Moses-Ibn-Ezra di Mario Castelnuovo Tedesco – un’esecuzione per voce e chitarra – Imagine di John Lennon – l’emozionante finale affidato a un ensemble vocale accompagnato dal contrabbasso, come messaggio di speranza e pace.

Accanto alla musica, le letture curate dagli studenti di altri indirizzi del liceo hanno restituito la parola a chi ha vissuto l’orrore della deportazione: passi tratti da Primo Levi (La tregua e l’intervista a Marco Pennaccini); testimonianze di Bruno Piazza (Perché gli altri dimenticano) e delle sorelle Andra e Tatiana Bucci (Noi bambine ad Auschwitz); i racconti di Dunya Breur (Riaffiorano le nostre vite) e Liana Millu (Il fumo di Birkenau); le memorie di Emilio Nervi (Il dovere di ricordare) e Alexander Weissmann (Dal ghetto di Lodz al paese del sole).

La serata si è conclusa con la lettura del Giuramento di Mauthausen, un monito finale che ha lasciato il pubblico in un silenzio carico di riflessione.

Il successo dell’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra la scuola e numerose realtà del territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti gli enti che hanno sostenuto e patrocinato l’iniziativa: l’ANED – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti (Sezione Savona e Provincia ETS); l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Albenga ed i comitati associati; il Comune di Albenga, Medaglia d’Oro al Valor Civile; la Provincia di Savona; l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria; l’Associazione “Il 25 Aprile” ed il Comitato Antifascista Albenga; la F.I.V.L. (Federazione Italiana Volontari della Libertà).

Lo spettacolo ha confermato come la scuola possa farsi custode attiva della storia, trasformando il ricordo in un impegno civile condiviso tra studenti, famiglie e cittadinanza.