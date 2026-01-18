Mauro Sguerso, l’edicolante di piazza Diaz, dal San Paolo ringrazia tutti per la straordinaria manifestazione di affetto

Savona. Da martedì scorso l’edicola di piazza Diaz è chiusa perché il titolare, Mauro Sguerso, per molti “il sindaco della piazza”, è ricoverato al San Paolo per un infarto. Molti hanno lasciato messaggi di affetto e incoraggiamento, c’è anche appesa una penna per chi volesse scrivere il proprio pensiero.

Per fortuna Mauro Sguerso sta meglio e ha iniziato il suo percorso, pur lento e con le sue inevitabili complessità, per tornare a una vita normale. Lui per la prima volta parla e lo fa intanto per ringraziare: “Per me i clienti non sono solo tali, ma veri e propri amici con cui scambiare ogni giorno pensieri e considerazioni sulla vita di tutti i giorni. Sapevo di avere un rapporto speciale con tutti, ma voglio ringraziare dal profondo del cuore per questa grande e per certi versi inaspettata dimostrazione di affetto che mi ha commosso”.

Mauro Sguerso si è sentito male nella tarda mattinata di martedì scorso e per fortuna è stato subito soccorso con un intervento da “ultimo minuto” da chi si trovava nei pressi, tra cui un’infermiera e il tabaccaio di piazza Diaz. Un intervento che gli ha salvato la vita in attesa dell’ambulanza e dei soccorsi.

Una storia, quella dei messaggi di affetto, che testimonia il valore di presidi come l’edicola e in particolare di quell’edicola, che storicamente ha sempre fatto parte della vita culturale di Savona. Poi e’ arrivato il trasferimento dall’altra parte della piazza, con le difficoltà del caso, ma la guida davvero particolare di Mauro Sguerso ha consentito all’edicola perlomeno di sopravvivere.

Come dicono i messaggi, “coraggio Mauro, ti aspettiamo presto di nuovo fra di noi”.