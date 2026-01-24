Matrimoni “fuori dal comune” ad Albisola: ora è possibile sposarsi anche a Villa Gavotti

Albisola Superiore. A seguito di deliberazione della giunta comunale, da quest’anno diventerà possibile la celebrazione di matrimoni ed unioni civili in Villa Gavotti della Rovere ad Albisola Superiore.

A seguito di una circolare del 2007 del Ministero dell’Interno, i Comuni hanno la possibilità di individuare ed istituire Uffici dello Stato Civile per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili in luoghi diversi rispetto alla casa comunale. Il Comune di Albisola Superiore ha individuato, fra il 2022 ed il 2024, tre luoghi simbolici della città: piazza del Talian, il Golf Club e la biblioteca con il giardino del Museo della Ceramica “Manlio Trucco”.

Villa Gavotti andrà quindi ad arricchire l’elenco dei luoghi in cui è possibile celebrare matrimoni ed unioni civili: cittadini albisolesi ed ospiti potranno sposarsi nella sala interna “Autunno” e nella porzione di giardino prospiciente la scalinata.

Villa Gavotti, magnifico esempio di barocchetto genovese, si trova nel cuore di Albisola Superiore ed è circondata da un magnifico giardino; è una delle più belle ville italiane del 700, fu fatta costruire nel 1744 da Francesco Maria, doge di Genova e ultimo discendente dei Della Rovere, dal quale passò ai marchesi Gavotti. La trasformazione nel Settecento la rende uno dei più originali edifici rococò in Italia, nell’ambito di un ambizioso progetto volto a trasformare il territorio di Albisola in una realtà dove paesaggio, agricoltura, arte ed architettura si accordano armoniosamente.

All’interno della villa è possibile rivivere la suggestiva bellezza dei suoi tre ampi saloni delle feste, ciascuno ispirato a una delle stagioni e decorato con ricchi stucchi: nella Sala dell’Autunno, in modo particolare, sposi ed ospiti saranno rapiti dai tralci sinuosi, colmi di uva, che si avvolgono intorno alle finestre, affacciandosi sul magnifico giardino all’italiana, ornato da quattro fontane e da un imponente gruppo scultoreo che rappresenta Ercole in lotta con il leone Nemeo, e evocando atmosfere di grande fascino.

Per informazioni contattare l’ufficio di Stato Civile del Comune di Albisola Superiore contattando il centralino al numero 019/482295.