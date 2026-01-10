Mareggiata a Celle, ruspe al lavoro di notte per liberare la foce del Ghiare e scongiurare l’allagamento del paese

Celle Ligure. È stata una lunga notte di lavoro per contrastare la forza del mare ed evitare che l’acqua provocasse ancora danni nel centro storico di Celle Ligure. Ruspe incessantemente al lavoro alla foce del Ghiare e pompe in azione per eliminare l’acqua fino alle 6.30 di questa mattina.

“La situazione non é più sostenibile. – sottolinea il sindaco, Marco Beltrame – Il progetto per evitare l’allagamento é quasi pronto, sarà mia cura continuare a cercare finanziamenti per poterlo realizzare. Non posso che ringraziare i ragazzi che fino ad ora incessantemente hanno lavorato per evitare l’allagamento del paese, ed il comandante della Polizia Locale, Foti, che é stato con me fino alla fine”.

Anche la Protezione Civile ha dato un grande contributo in queste ore.

Nel pomeriggio di ieri si era allagato il centro storico. Piazza del Popolo, via Aicardi, via Boagno.