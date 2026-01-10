  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fino all’alba

Mareggiata a Celle, ruspe al lavoro di notte per liberare la foce del Ghiare e scongiurare l’allagamento del paese

Centro storico salvo. Ieri allagato in piazza del Popolo, via Aicardi, via Boagno. Il sindaco, Marco Beltrame: “La situazione non è più sostenibile”

Celle Allagamento gennaio 2026

Celle Ligure. È stata una lunga notte di lavoro per contrastare la forza del mare ed evitare che l’acqua provocasse ancora danni nel centro storico di Celle Ligure. Ruspe incessantemente al lavoro alla foce del Ghiare e pompe in azione per eliminare l’acqua fino alle 6.30 di questa mattina.

“La situazione non é più sostenibile. – sottolinea il sindaco, Marco Beltrame – Il progetto per evitare l’allagamento é quasi pronto, sarà mia cura continuare a cercare finanziamenti per poterlo realizzare. Non posso che ringraziare i ragazzi che fino ad ora incessantemente hanno lavorato per evitare l’allagamento del paese, ed il comandante della Polizia Locale, Foti, che é stato con me fino alla fine”.

Anche la Protezione Civile ha dato un grande contributo in queste ore.

Celle Allagamento gennaio 2026

Nel pomeriggio di ieri si era allagato il centro storico. Piazza del Popolo, via Aicardi, via Boagno.

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.