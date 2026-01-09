Celle Ligure. Parte del centro storico momentaneamente allagata, questo pomeriggio, in seguito alla mareggiata.
Via Aicardi, via Boagno, piazza del Popolo. Acqua anche nel sottopassaggio che porta da via Colla verso il centro: chiuso per ragioni di sicurezza e poi riaperto.
Subito ruspa al lavoro per togliere la sabbia dalla foce del torrente Ghiare. Ad ora non ci sarebbero danni o particolari disagi.
Sono state azionate anche pompe per togliere l’acqua. La mareggiata sta colpendo la costa.
L’ultimo episodio in cui il paese si allagò, in quel caso con pesanti conseguenze, fu nei primi giorni del novembre del 2023.
