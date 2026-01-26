Mancato incontro sui rifiuti, il Comune di Savona replica ai sindacati: “Richiesta arrivata solo oggi pomeriggio”

Savona. “Leggiamo con stupore un comunicato di FP Cgil, FIT Cisl e Uiltrasporti, dove si afferma che il Comune non avrebbe dato seguito a una richiesta di incontro “da oltre una settimana”. Teniamo a precisare che tale richiesta è arrivata oggi (26 gennaio) alle 15.39″. Lo fa sapere, in una nota, l’amministrazione comunale savonese.

“Tale richiesta, inoltre, è molto laconica e fa riferimento solo al problema degli abbandoni e non agli altri contenuti del comunicato. Nella nota, inoltre, si legge di una scarsa collaborazione del Comune con Seas, cosa che è lontana dalla realtà. Da mesi il Comune fornisce a Sea-s ogni supporto possibile per la riuscita della raccolta, sollecitando nel contempo l’azienda dove necessario per porre rimedio alle note criticità di cui la città sta soffrendo – spiegano -. Sconcertante, infine, il riferimento al piano Contarina – poiché è certamente noto ai sindacati che tale piano è stato approvato a suo tempo e la sua attuazione costituisce obbligo per l’azienda oltre che per il Comune – e al personale, tema che compete all’azienda e su cui l’AD Valle ha già fornito i dovuti chiarimenti”.

“I rapporti con i sindacati sono sempre stati improntati alla collaborazione che però presuppone correttezza nelle relazioni: la città sta affrontando un passaggio molto importante ma anche sofferto e alzare inutilmente la tensione non aiuta a risolvere i problemi che i cittadini stanno subendo Ovviamente fisseremo l’incontro richiesto, come per noi consueto, confidando che tale spirito di collaborazione potrà proseguire in futuro”, concludono.