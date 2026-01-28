Maltempo a Savona: cede l’asfalto e si apre una piccola voragine in via Carissimo e Crotti

Savona. Poco prima delle 5:30 di questa mattina (28 gennaio), due automobilisti hanno segnalato alla Sala Operativa dei vigili del fuoco il cedimento del manto stradale, con la conseguente apertura di una piccola voragine lungo la carreggiata.

È successo in via Carissimo e Crotti. E, secondo quanto riferito, le autovetture coinvolte avrebbero riportato danni a causa dell’avvallamento.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di Savona, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti anche due pattuglie dei carabinieri, impegnate nella chiusura della strada e nella gestione della viabilità per garantire la sicurezza degli utenti.

Sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause del cedimento e valutare gli interventi necessari al ripristino della sede stradale.