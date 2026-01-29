  • News24
Disagi

Malore su un treno, mattinata di ritardi tra Genova e Savona

Una 25enne aveva perso conoscenza su un regionale Ventimiglia-Brignole, è stata portata in ospedale

Generico gennaio 2026

Liguria. Mattinata di ritardi e disagi per i treni tra Genova e il Ponente ligure. All’origine stavolta nessun guasto sulla linea, ma un malore a bordo di un regionale Ventimiglia-Brignole.

L’intervento dei sanitari è scattato nella stazione di Sampierdarena per una 25enne che aveva perso conoscenza. In stazione sono arrivati i militi della Croce Oro di Sampierdarena che hanno accompagnato la ragazza al vicino ospedale di Villa Scassi in codice giallo.

Il treno è ripartito con 35 minuti di ritardo, facendone accumulare diversi minuti anche ad altri convogli sulla stessa linea.

La situazione del trasporto ferroviario sta tornando gradualmente alla normalità.

