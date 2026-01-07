Magliolo, biker ferito soccorso con l’elicottero

Magliolo. Infortunio nella tarda mattinata di oggi per un biker sulle alture di Magliolo.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 30, si è verificata una brutta caduta lungo il sentiero “Roller Coaster”. Il biker, di nazionalità tedesca, si trovava assieme ad altri amici, che hanno dato subito l’allarme.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale, del 118, dei vigili del fuoco e del personale del Soccorso alpino.

Il ferito è stato raggiunto dai soccorritori, che hanno prestato le prime cure. Tuttavia, considerata la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, il biker avrebbe riportato traumi ad un braccio e ad una gamba, ma le sue condizioni non sono giudicate gravi.