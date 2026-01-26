  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cordoglio

Lutto alla Croce Verde di Albisola per la scomparsa dello storico volontario Pierluigi Griffero

L’ultimo saluto domani, 26 gennaio, alle 15 e 30 nella chiesa di San Pietro

Candela Lutto

Albisola Superiore. Profonda tristezza nella sede della Croce Verde per la scomparsa di Pierluigi Griffero.

“La Croce Verde piange lo storico volontario e poi socio benemerito Pierluigi Griffero, figura importantissima per tutta la Croce”.

Una lunga permanenza nella sede della pubblica assistenza. “Iscrittosi come volontario nel 1975, – aggiungono dalla Verde – è stato Direttore dei Servizi per tre volte: dal 1978 al 1983, dal 1992 al 1994 e dal 2000 al 2002.

Sempre disponibile e di esempio per tutti, era stato premiato come socio benemerito nel 2013.

“Ci stringiamo al dolore della moglie, la cara Lidia, e della figlia Ileana”.

Il Rosario questa sera, 26 gennaio, alle ore 18 presso la chiesa di San Pietro. Il funerale domani, 26 gennaio, alle 15 e 30 sempre in San Pietro.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.