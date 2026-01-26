Lutto alla Croce Verde di Albisola per la scomparsa dello storico volontario Pierluigi Griffero

Albisola Superiore. Profonda tristezza nella sede della Croce Verde per la scomparsa di Pierluigi Griffero.
“La Croce Verde piange lo storico volontario e poi socio benemerito Pierluigi Griffero, figura importantissima per tutta la Croce”.
Una lunga permanenza nella sede della pubblica assistenza. “Iscrittosi come volontario nel 1975, – aggiungono dalla Verde – è stato Direttore dei Servizi per tre volte: dal 1978 al 1983, dal 1992 al 1994 e dal 2000 al 2002.
Sempre disponibile e di esempio per tutti, era stato premiato come socio benemerito nel 2013.
“Ci stringiamo al dolore della moglie, la cara Lidia, e della figlia Ileana”.
Il Rosario questa sera, 26 gennaio, alle ore 18 presso la chiesa di San Pietro. Il funerale domani, 26 gennaio, alle 15 e 30 sempre in San Pietro.