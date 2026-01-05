Lutto ad Albenga, è morto il dottor Emilio Ambrogio Schneck

Albenga. Lutto nella Città delle torri per la scomparsa del dottor Emilio Ambrogio Schneck, venuto a mancare all’età di 92 anni.

Per decenni è stato un punto di riferimento per la comunità ingauna, dove era molto conosciuto e stimato sia per la sue doti umane che professionali.

Ha lasciato la moglie Gabriella e i figli Valter e Roberto, i nipoti Andrea e Luca e la sorella Mariangela.

Il rosario sarà recitato domani (martedì 6 gennaio), alle 17, nella camera mortuaria dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.

I funerali, invece, saranno celebrati mercoledì 7 gennaio, alle 15, nella parrocchia del Sacro Cuore di via Trieste, sempre ad Albenga.

Anche la redazione di IVG si unisce al cordoglio della famiglia Schneck e porge le più sentite condoglianze.