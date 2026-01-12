  • News24
Dea bendata

Lotto, vincita da 50mila euro a Finale Ligure

Con una giocata Lottopiù da 5 euro e una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Torino

lotto vincita

Finale Ligure. Ammonta a oltre 50 mila euro la vincita registrata a Finale Ligure in occasione dell’estrazione del Lotto di sabato 10 gennaio 2026.

Come riporta Agipronews, la seconda vincita più alta del concorso è stata centrata in un punto vendita di via Brunenghi con una giocata Lottopiù da 5 euro e una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Torino (numeri 35-62-67-68).

In totale l’ignoto fortunato si è portato a casa 50.596 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,3 milioni di euro, per un totale di 37,9 milioni di euro da inizio 2026.

