Carcare. L’estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio 2026 ha portato una vera pioggia di premi in Liguria, con dieci biglietti vincenti distribuiti sul territorio regionale. Ma è dalla Valbormida che arriva la notizia più significativa dell’estrazione per la Liguria: a Carcare infatti è stato venduto il biglietto che ha fatto registrare la vincita più alta in regione, 100mila euro. Si tratta del tagliando serie F 495065, che ha regalato un premio di rilievo a un fortunato giocatore.

Il Savonese può contare inoltre su tre ulteriori vincite da 20mila euro: una a Ceriale, con il biglietto D 284337, e due a Savona, grazie ai tagliandi A 484127 e F 047063.

A Genova sono stati invece centrati due premi di quarta categoria da 20mila euro, abbinati ai biglietti B 417083 e C 312266.

Buone notizie anche per il Tigullio, dove Rapallo festeggia due premi: 50mila euro grazie al biglietto F 339474 e altri 20mila euro con il biglietto V 206182.

La fortuna ha fatto tappa anche nello Spezzino, dove a Brugnato è stato venduto un biglietto da 20mila euro (O 347724), mentre nell’Imperiese una vincita dello stesso importo è stata registrata a Vallecrosia, con il biglietto R 362954.

Lotteria Italia – il premio da 5 milioni a Roma

Il biglietto che vince 5 milioni è il tagliando T 270462 venduto a Roma; il secondo premio, da 2,5 milioni: biglietto E 334755 venduto a Ciampino (Roma); il terzo premio, da 2 milioni: biglietto L 430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia); il quarto premio, da 1,5 milioni: biglietto D 019458 venduto a Ierzu (Nuoro); il quinto premio, da 1 milione: biglietto Q 331024 venduto ad Albano Laziale.

Poco prima delle 21 era stato estratto il premio speciale della Lotteria Italia 2026, dal valore di 300 mila euro: si tratta del biglietto M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno).

L’elenco completo dei premi è disponibile sul sito della Lotteria Italia e sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma il sito – segnala Agimeg – al momento risulta molto lento, probabilmente a causa dell’elevato numero di accessi. Riportiamo dunque l’elenco anche qui sotto.

Tutti i premi

Prima categoria

Primo premio, valore 5 milioni di euro: biglietto numero di serie T2270462 venduto a Roma, via Cassia 664

Secondo premio, valore 2,5 milioni di euro: biglietto numero di serie E334755 venduto a Ciampino (RM), via Appia Nuova 1651

Terzo premio, valore 2 milioni di euro: biglietto numero di serie L430243 venduto a Quattro Castella (RE), via di Vittorio Giuseppe 39/a

Quarto premio, valore 1,5 milioni di euro: biglietto numero di serie D019458 venduto a Jerzu (NU), via Umberto I 263

Quinto premio, valore 1 milione di euro: biglietto numero di serie Q331024 venduto ad Albano Laziale, corso Matteotti Giacomo 12

Seconda categoria

SECONDA CATEGORIA Serie Numero Località Prov. Premio giocatore F 460252 PERGINE VALSUGANA TN 100.000,00 F 495065 CARCARE SV 100.000,00 R 116579 San Nicola la Strada CE 100.000,00 B 355821 DESENZANO DEL GARDA BS 100.000,00 B 408458 NAPOLI NA 100.000,00 M 082984 SOMMA LOMBARDO VA 100.000,00 U 473669 CINISELLO BALSAMO MI 100.000,00 S 203579 MILANO MI 100.000,00 N 010700 ROMA RM 100.000,00 G 227785 BARBERINO DI MUGELLO FI 100.000,00 V 055420 CUVIO VA 100.000,00 S 463626 PESCARA PE 100.000,00 Z 455638 MONTEPAONE CZ 100.000,00 T 243441 CASTROCIELO FR 100.000,00 R 040814 LEVATE BG 100.000,00 G 279874 TORINO TO 100.000,00 E 304956 COLLOREDO DI MONTE ALBANO UD 100.000,00 I 429575 GIOIA DEL COLLE BA 100.000,00 L 298491 ANCONA AN 100.000,00 O 116424 Roma RM 100.000,00 V 213185 SOMMACAMPAGNA VR 100.000,00 L 253421 CASTELLARO IM 100.000,00 S 152617 NOGAREDO TN 100.000,00 N 423461 MODENA MO 100.000,00 R 318537 CROTONE KR 100.000,00 Z 389503 MILANO MI 100.000,00 A 476470 PESCARA PE 100.000,00 C 366742 NAPOLI NA 100.000,00 Q 224705 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 100.000,00 I 476752 TORINO TO 100.000,00

Terza categoria

TERZA CATEGORIA Serie Numero Località Prov. Premio giocatore C 431308 NAPOLI NA 50.000,00 S 428559 PISTOIA PT 50.000,00 E 312271 FIORENZUOLA D’ARDA PC 50.000,00 Z 166541 Roma RM 50.000,00 T 435587 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AR 50.000,00 U 309578 SENIGALLIA AN 50.000,00 Z 144713 BARI BA 50.000,00 P 361311 SAN SALVO CH 50.000,00 Q 220879 NOVARA NO 50.000,00 Z 353771 AURONZO DI CADORE BL 50.000,00 G 222437 CAPACCIO PAESTUM SA 50.000,00 V 015643 ASCOLI SATRIANO FG 50.000,00 V 057512 GALLICANO NEL LAZIO RM 50.000,00 Q 219217 CREMELLA LC 50.000,00 O 226436 PREVALLE BS 50.000,00 A 171897 San Nicola la Strada CE 50.000,00 G 004181 CALCINATE BG 50.000,00 M 433499 BOLOGNA BO 50.000,00 L 230622 VERONA VR 50.000,00 C 183249 Ariccia RM 50.000,00 V 392187 PIETRAVAIRANO CE 50.000,00 G 135863 Frascati RM 50.000,00 C 248913 RIMINI RN 50.000,00 S 010555 BELFORTE MONFERRATO AL 50.000,00 E 091798 SAN MAURO PASCOLI FC 50.000,00 P 001034 NUMANA AN 50.000,00 S 121337 Roma RM 50.000,00 Q 419219 FOGGIA FG 50.000,00 L 462968 UDINE UD 50.000,00 O 331476 NAPOLI NA 50.000,00 R 408948 NAPOLI NA 50.000,00 C 418134 ROMA RM 50.000,00 N 028152 MILANO MI 50.000,00 M 472501 RUBIERA RE 50.000,00 C 216443 BERGAMO BG 50.000,00 Z 132743 TORINO TO 50.000,00 F 466560 TORINO TO 50.000,00 I 073408 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00 D 033808 REGGIO CALABRIA RC 50.000,00 T 255565 FIORENZUOLA D’ARDA PC 50.000,00 E 066928 ALESSANDRIA AL 50.000,00 V 216173 MONTEFORTE D ALPONE VR 50.000,00 Z 031713 RAVENNA RA 50.000,00 Q 330855 CALALZO DI CADORE BL 50.000,00 F 339474 RAPALLO GE 50.000,00 V 259119 SANT’ AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR 50.000,00 T 493114 FIRENZE FI 50.000,00 R 435513 MARSALA TP 50.000,00 G 119037 Padova PD 50.000,00 I 293236 MASSA LOMBARDA RA 50.000,00 M 497604 CASARANO LE 50.000,00 AA 291027 ONLINE 50.000,00 O 475636 GUBBIO PG 50.000,00 R 486593 SANT’ELPIDIO A MARE FM 50.000,00 E 289487 FERRARA FE 50.000,00 R 216548 CASTIONE DELLA PRESOLANA BG 50.000,00 P 403550 VIGEVANO PV 50.000,00 T 346930 TIVOLI RM 50.000,00 M 154316 Roma RM 50.000,00 S 221283 CAMPOGALLIANO MO 50.000,00

Quarta categoria