Lotta a violenza di genere e spaccio, tutela dei minori, ordine pubblico e sicurezza stradale: il bilancio di un anno di lavoro della Polizia di Stato

Savona/Alassio. Dall’attività di prevenzione alla lotta allo spaccio, passando per immigrazione, sicurezza stradale e ordine pubblico: i numeri del lavoro svolto nel 2025 dalla Questura di Savona e dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio confermano il costante impegno degli uomini della Polizia di Stato nel garantire sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine Liguria e dalle specialità della Polizia di Stato e sempre in sinergia con le altre forze dell’ordine.

I dispositivi quotidiani di controllo hanno portato all’identificazione di oltre 100.000 persone e al controllo di oltre 20.000 veicoli.

Sul fronte delle autorizzazioni di polizia, sono stati 10.800 i passaporti rilasciati. Grande attenzione anche sul fronte dei controlli pubblici e alla sicurezza della “movida” con l’attività di controllo che ha interessato 140 circoli ed esercizi commerciali, 32 apparecchi da intrattenimento e sei istituti di investigazione e vigilanza. Nel corso dell’anno sono state denunciate 11 persone e comminate 62 sanzioni amministrative, con 25 provvedimenti ai sensi dell’articolo 100 del Tulps. Importante anche l’azione sul fronte delle armi, con 104 armi da fuoco sequestrate.

Significativi i numeri relativi all’immigrazione: nel 2025 si registrano 57 espulsioni, 19 ordini del Questore, dieci accompagnamenti e venti misure alternative. Parallelamente, l’attività di polizia giudiziaria ha portato a 58 arresti e 424 denunce a piede libero, con oltre 31.000 persone controllate e più di 9.300 veicoli verificati.

Forte l’impegno anche nella prevenzione dei reati e delle situazioni di rischio, con 61 avvisi orali, 137 fogli di via obbligatori, 67 ammonimenti per violenza domestica e nove per atti persecutori. Nel territorio di competenza del commissariato di Alassio si sono registrati nove arresti e 150 denunce in stato di libertà, a fronte di oltre 20.000 persone e oltre 9.000 veicoli controllati. Numeri che testimoniano un’attenzione costante e sempre crescete verso la tutela delle vittime e il contrasto ai comportamenti violenti.

Sul fronte della lotta allo spaccio, nel 2025 sono stati sequestrati complessivamente oltre 1,8 chilogrammi di cannabinoidi e quasi 6,8 chilogrammi di cocaina (a cui vanno aggiunti 3 grammi di oppiacei 12 grammi di altre sostanze) e dalla Questura di Savona, a cui si aggiungono i sequestri effettuati dal Commissariato di Alassio: 254 grammi di cannabis, 39 grammi di cocaina, 0,4 grammi di oppiacei e oltre un etto di altre sostanze.

Un’attività rafforzata anche grazie all’utilizzo dell’applicazione YouPol, che ha registrato 175 segnalazioni, di cui 38 relative a stupefacenti, due per bullismo, sei per violenza domestica e 129 di altri episodi.

Intensa anche l’attività della Polizia Stradale, con 174 pattuglie di vigilanza autostradale, 7.319 contravvenzioni elevate, 136 veicoli sequestrati e 124 fermi amministrativi, a cui si aggiungono 19 attività di scorta, due arresti e 215 denunce in stato di libertà.

La Polizia di Frontiera ha controllato oltre 16.000 mila persone e 1.622 veicoli e 1.753 navi, arrestando una persona e denunciandone tre.

La Polizia Ferroviaria ha identificato oltre 33.500 persone, garantendo 1.124 scorte ai convogli ferroviari. In totale ha arrestato sei persone, denunciate 102 ed elevato 25 contravvenzioni.

Non manca l’impegno sul fronte della sicurezza informatica e della tutela dei minori: nel 2025 sono stati monitorati 83 siti con contenuti pedopornografici, quattro dei quali risultati positivi, oltre a dodici spazi virtuali tra social network e messaggistica. Sono state realizzate 25 vigilanze ad uffici postali e denunciate sei persone e sono state sporte 124 denunce e querele. Importante anche l’attività di prevenzione nelle scuole, con 35 incontri e seminari.

La Polizia Scientifica ha effettuato 42 sopralluoghi ed effettuati quasi 3.700 fotosegnalamenti, dei quali oltre 3.000 per immigrazione. Sono state identificate dattiloscopicamente due persone ed effettuate 70 attività legate all’ordine pubblico.

Un bilancio che, nel complesso, restituisce l’immagine di una Questura impegnata su più fronti, dalla sicurezza urbana all’ordine pubblico, dalla prevenzione alla repressione dei reati, confermando il ruolo centrale delle forze dell’ordine nella tutela del territorio savonese