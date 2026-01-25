Loano, scontro frontale tra due auto: tre feriti

Loano. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia a Loano.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, intorno alle 18 e 30 si è verificato uno scontro frontale tra due auto, per cause ancora in via di accertamento.

In tutto sono tre gli occupanti dei veicoli coinvolti nel sinistro che hanno riportato ferite, uno è stato estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto la Croce Bianca di Borgio Verezzi e di Finale Ligure, oltre al 118: i sanitari, dopo le prime cure, hanno disposto il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Secondo quanto appreso, nonostante l’impatto tra le due vetture, le persone ferite non hanno riportato traumi significativi e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Una quarta persona, infine, ha riportato solo lievi contusioni e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sono ancora in corso i rilievi e gli accertamenti per accertare l’esatta dinamica dello scontro, che ha inevitabilmente provocato ripercussioni alla viabilità in entrambe le direzioni di marcia: disagi per il traffico a seguito dell’azione dei soccorritori e per la rimozione dei mezzi incidentati.