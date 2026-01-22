Loano, ora è possibile richiedere (gratis) taniche individuali per l’olio alimentare esausto

Loano. Nuova iniziativa del Comune di Loano e di SAT Servizi per agevolare il conferimento e lo smaltimento dell’olio alimentare esausto, usato in ambito domestico per cucinare o conservare i cibi.

A maggio 2025 gli operatori di SAT avevano provveduto ad eliminare, come già avvenuto in altri comuni limitrofi, i grossi bidoni di raccolta presenti in alcuni punti del territorio comunale per ragioni di igiene e decoro urbano: “Purtroppo – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Giovanni Battista Cepollina – questi contenitori venivano utilizzati spesso in maniera impropria. Molti utenti, infatti, oltre a versarvi l’olio alimentare vi travasavano erroneamente anche l’olio minerale, di fatto vanificando l’intera attività di raccolta e, spesso, sporcando il pavimento stradale, con ovvie conseguenze in termini di igiene e decoro urbano. Inoltre, le isole in cui erano collocati i bidoni, proprio per la particolare tipologia di materiale, versavano spesso in cattive condizioni igieniche: i contenitori, infatti, si sporcavano facilmente e, vista la tipologia di lordura, erano di difficile pulizia con strumenti normali”.

Attualmente, dunque, per smaltire l’olio alimentare esausto è necessario recarsi all’Ecocentro di via degli Alpini. In questo modo gli addetti possono verificare la correttezza del conferimento.

Ora è in arrivo un’importante novità: “Per facilitare ancora di più la raccolta – aggiungono Lettieri e Cepollina – a partire dal 26 gennaio chiunque lo desideri potrà richiedere gratuitamente a SAT un’apposita tanica in cui versare l’olio esausto prodotto a casa (che dovrà sempre essere conferito al Centro di raccolta). La richiesta dovrà essere presentata utilizzando un apposito modulo presente sul sito istituzionale del Comune e sul sito di SAT Servizi. Per conferire all’Ecocentro, ovviamente, non è obbligatorio presentarsi con la tanica: sarà accettato ogni tipo di contenitore che consenta, senza perdite e sversamenti accidentali, il trasporto ed il versamento nel bidone apposito presente in via degli Alpini”.

Per ricevere gratuitamente la tanica, i cittadini interessati (intestatari di cartella Tari) dovranno presentare il modulo di richiesta contenete, tra l’altro, l’impegno al conferimento dell’olio al centro di raccolta. L’iniziativa riguarda le utenze private: le attività commerciali con somministrazione di alimenti sono tenute a convenzionarsi direttamente con gli impianti o imprese specializzate. L’olio minerale (olio motore) può ugualmente essere conferito separatamente al centro di raccolta dalle utenze domestiche.

Raccogliere e smaltire l’olio vegetale esausto in maniera corretta è importantissimo: questa sostanza, infatti, non può e non deve essere smaltita nel lavandino o nei rifiuti indifferenziati, poiché altamente inquinante.

A partire dal 1 dicembre 2025, il Centro di raccolta SAT di via degli Alpini osserva un nuovo orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14; sabato dalle 8.30 alle 12. Tale orario rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione, quando il centro riprenderà il consueto orario.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero verde gratuito Sat 800.966156. Il modulo di richiesta gratuita della tanichetta dell’olio è scaricabile sul sito www.satservizi.org (pagina di Loano) o tramite l’app di Sat Servizi (pagina di Loano).