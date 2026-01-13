L’istituto Falcone di Loano apre le porte: sabato open day

Loano. L’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Loano invita famiglie e studenti all’open day di questo sabato, un’occasione imperdibile per conoscere da vicino scuola, docenti e studenti in un’atmosfera accogliente e dinamica.

L’evento si terrà sabato mattina, con visite guidate ai laboratori, presentazioni dei corsi e incontri diretti con il personale docente e gli alunni, che condivideranno esperienze quotidiane e opportunità formative.

Non mancheranno dimostrazioni pratiche negli spazi rinnovati, per scoprire un istituto all’avanguardia nel Ponente Ligure.

L’IISS Falcone propone un’ampia gamma di indirizzi: dal Liceo Scientifico Scienze Applicate ad Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informativi Aziendali (SIA), Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), Turismo, Grafica e Comunicazione, Sistema Moda, fino a Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT).

Ogni percorso integra competenze tecniche, linguistiche e creative, con enfasi su stage, progetti reali e certificazioni come Cambridge Preparation Center.

“Venite a scoprire perché il Falcone è una scelta eccellente per crescere con passione e professionalità”, invitano dall’istituto scolastico.