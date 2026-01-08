L’imprenditore ligure Beppe Costa tra i tedofori della Fiamma Olimpica

Liguria. Domani, venerdì 9 gennaio, Genova accoglierà la Fiamma Olimpica, partita da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre.

Beppe Costa, Cavaliere del Lavoro e presidente e amministratore delegato del gruppo Costa Edutainment, sarà uno dei tedofori che condurrà la Fiamma nel percorso da Boccadasse, passaggio in via XX Settembre, piazza De Ferrari e arrivo al Porto Antico al Villaggio allestito a Calata Mandraccio.

Beppe Costa, con il numero 78, porterà la Fiamma intorno alle ore 17.53 in un tratto di via XX Settembre, all’altezza del civico numero 28.

Un grande onore per l’imprenditore genovese che per la seconda volta correrà come tedoforo dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.