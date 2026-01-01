Liguria, somministrate 330mila dosi di vaccino antinfluenzale: superate le dosi effettuate nella passata stagione

Liguria. Prosegue con ottimi risultati la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Liguria, dove i vaccini somministrati gratuiti per tutta la popolazione, senza distinzioni di età o categoria, sono circa 330.000, 2 mila quelli effettuati nell’ultima settimana.

Un dato che supera già il numero di dosi somministrate al termine della precedente campagna vaccinale 2024-2025, che si era chiusa con 314.728 dosi, mentre le dosi somministrate alla stessa settimana dello scorso anno erano 255.763 segnando quindi un + 30%.

Negli ospedali liguri dall’inizio del monitoraggio sono stati registrati 3.490 accessi al pronto soccorso per patologia respiratoria, di cui 700 casi influenzali, mentre i ricoveri di pazienti con influenza sono stati 272 di cui 94 vaccinati e 178 non vaccinati, 245 dimissioni di pazienti con influenza, 23 i casi gravi.

Nell’ultima settimana si sono registrati 96 ricoveri, a fronte di 127 posti letto disponibili complessivamente in Regione.

“La scelta di rendere il vaccino antinfluenzale gratuito per tutti in Liguria si sta dimostrando vincente, come confermano i numeri della campagna – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – Vaccinarsi è un gesto di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità: continuiamo a invitare i cittadini ad aderire, soprattutto le persone più fragili, per ridurre il rischio di complicanze e la pressione sul sistema sanitario che in queste settimane è in questi giorni di festività ha comunque retto all’impatto grazie al lavoro della task force messa in campo da Regione Liguria. I numeri sono chiari: vaccinarsi protegge anche dalla gravità della malattia”.

“Si tratta di un successo straordinario della campagna vaccinale – spiega Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive IRCSS Policlinico San Martino, direttore del Dipartimento interaziendale di interesse regionale di infettivologia e coordinatore della Task Force Influenza di Regione Liguria – con un +30% di somministrazioni rispetto all’anno scorso nello stesso periodo, quindi vuol dire che la gratuità, ma anche il porta porta della vaccinazione che è arrivata praticamente ovunque non solo nelle farmacie ma anche nei supermercati, nelle piazze, negli stadi, alla fine ha funzionato”.

“Uno straordinario messaggio per tutta l’Italia, se l’accesso alla vaccinazione diventa più semplice le persone aderiscono in maggior numero, ed è un esempio che bisogna esportare anche nelle altre regioni. Il modello Liguria con la monitorizzazione costante dei posti letto per influenza, con i protocolli di ricovero e di cura in tempi in qualche modo non sospetti perché già a novembre erano pronti, ha portato ad avere un’idea chiara dell’evoluzione della malattia, quindi abbiamo avuto 300 ricoveri nel mese di dicembre per influenza, di cui il 70% erano soggetti non vaccinati”.

“Questo dimostra che la vaccinazione ti protegge. Abbiamo avuto 23 casi gravi e nel 95% delle forme gravi i soggetti non erano vaccinati. Continueremo naturalmente con questa monitorizzazione però se il buongiorno si dal mattino direi che la Liguria quest’anno si pone come la regione italiana che ha fatto il lavoro migliore sia sulle vaccinazioni che sulla gestione dell’influenza”, conclude.

“Per garantire la massima disponibilità dei vaccini su tutto il territorio regionale – spiega Barbara Rebesco, dirigente Farmacista delle Politiche del Farmaco regionali – Regione Liguria ha messo in campo una serie di azioni di miglioramento, tra cui un monitoraggio costante delle giacenze e una gestione centralizzata delle scorte, così da rispondere in modo tempestivo alle esigenze delle singole aziende sanitarie”.

La Regione continuerà a monitorare l’andamento della campagna e la situazione epidemiologica, mantenendo alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla tutela della salute pubblica.