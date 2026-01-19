Liceo “Calasanzio” a Carcare, sopralluogo della Provincia per i lavori da 1,8mln di euro

Carcare. Nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR, che procedono regolarmente secondo il cronoprogramma previsto, si è svolto nei giorni scorsi, presso il Liceo Statale “S. G. Calasanzio” di di Carcare, un sopralluogo congiunto tra il personale della Provincia di Savona, lo staff di progettazione e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, rappresentata dal Soprintendente Arch. Canziani.

L’incontro è stato finalizzato alla definizione delle soluzioni architettoniche e degli interventi di valorizzazione dell’edificio, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche e artistiche.

“Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale, indispensabile per la prosecuzione del progetto, che prevede l’adeguamento dell’edificio alle normative di prevenzione incendi e il miglioramento delle prestazioni sismiche della struttura scolastica” affermano da Palazzo Nervi.

L’intervento ha un costo complessivo di 1.800.000 euro e rientra nel pacchetto di opere di edilizia scolastica finanziate con il Pnrr e altri canali di finanziamento.

La Provincia di Savona, infatti, unendo risorse a vari livelli – fondi PNRR, contratti di partenariato pubblico-privato, accordo quadro per i servizi integrati di facility management, stanziamenti provinciali e progetti specifici – ha sviluppato un piano investimenti per oltre 16 milioni di euro, con lavori di restyling per garantire la conformità alle prescrizioni antincendio, il miglioramento sismico, la riqualificazione energetica e l’efficientamento impiantistico.