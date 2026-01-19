  • News24
Liceo “Calasanzio” a Carcare, sopralluogo della Provincia per i lavori da 1,8mln di euro

Confronto tecnico con la Soprintendenza sulla definizione delle soluzioni architettoniche per l'edificio scolastico

Carcare. Nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR, che procedono regolarmente secondo il cronoprogramma previsto, si è svolto nei giorni scorsi, presso il Liceo Statale “S. G. Calasanzio” di di Carcare, un sopralluogo congiunto tra il personale della Provincia di Savona, lo staff di progettazione e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, rappresentata dal Soprintendente Arch. Canziani.

L’incontro è stato finalizzato alla definizione delle soluzioni architettoniche e degli interventi di valorizzazione dell’edificio, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche e artistiche.

“Si tratta di un passaggio tecnico fondamentale, indispensabile per la prosecuzione del progetto, che prevede l’adeguamento dell’edificio alle normative di prevenzione incendi e il miglioramento delle prestazioni sismiche della struttura scolastica” affermano da Palazzo Nervi.

L’intervento ha un costo complessivo di 1.800.000 euro e rientra nel pacchetto di opere di edilizia scolastica finanziate con il Pnrr e altri canali di finanziamento.

La Provincia di Savona, infatti, unendo risorse a vari livelli – fondi PNRR, contratti di partenariato pubblico-privato, accordo quadro per i servizi integrati di facility management, stanziamenti provinciali e progetti specifici – ha sviluppato un piano investimenti per oltre 16 milioni di euro, con lavori di restyling per garantire la conformità alle prescrizioni antincendio, il miglioramento sismico, la riqualificazione energetica e l’efficientamento impiantistico.

