Scena triste

Legato a un palo al freddo, con accanto un sacco di crocchette: cane abbandonato sulla statale per Bardineto

Si tratta di un meticcio di taglia media, soccorso ieri mattina. Ora si trova al canile di Enesi

Bardineto. Lasciato da solo, abbandonato. Legato a un palo, con a fianco un pacco di crocchette chiuso.

Un cane è stato ritrovato in queste condizioni, ieri mattina (20 gennaio), giornata peraltro particolarmente fredda e ventosa, lungo la strada statale tra Castelvecchio di Rocca Barbena e Bardineto. 

Si tratta di un meticcio, di taglia media, che indossava ancora la pettorina e il guinzaglio, fermo sul ciglio della carreggiata in balia delle raffiche di vento. 

Accanto a lui, come detto, un sacco da dieci chili di cibo, che appare anche come un controsenso rispetto alla scelta di lasciarlo lì, senza riparo, in una mattinata di gelo.

A notarlo sono stati alcuni passanti, ma è stato un ragazzo in particolare a fermarsi e a prendersene cura. Lo ha caricato in macchina per sottrarlo alle intemperie e lo ha accompagnato fino a Cisano sul Neva, dove è stato allertato il 112. Da lì, il cane è stato trasferito al canile di Enesi. 

I successivi accertamenti dei veterinari dell’Asl hanno però rivelato che l’animale non ha il microchip identificativo. 

Resta il gesto difficile da comprendere (e da accettare): un addio che ha lasciato l’animale solo sulla strada, con una scorta di cibo che non avrebbe mai potuto aprire e senza alcuna traccia che permettesse di risalire a chi, fino a poche ore prima, era il suo padrone.

La foto e la storia dell’animale sono state postate anche su Facebook, dove è stato lanciato un appello proprio per rintracciare colui che la ha abbandonato in quel modo. 

