L’edicolante di piazza Diaz dimesso dal San Paolo, è tornato a casa: “Grazie a tutti, l’edicola deve continuare a vivere”

Savona. Mauro Sguerso, l’edicolante di piazza Diaz colpito da infarto, è stato dimesso dal San Paolo ed è dunque tornato a casa. E’ passato davanti alla sua edicola e ha potuto brevemente rendersi conto dell’affetto dei suoi clienti e amici, che l’hanno tappezzata di messaggi di saluto e incoraggiamento. Dice Sguerso: “Ringrazio tutti ancora una volta, tornare anche se per qualche istante in piazza Diaz e’ stata una grande emozione. Mi sono reso conto che la piazza senza edicola non sarebbe più la stessa”.

Sguerso, quasi senza volerlo, ha così introdotto l’argomento del futuro dell’attivita’, con gli ovvi interrogativi: tornerà’ a gestire l’edicola in prima persona? Vorrà cederla pensando soprattutto alla sua salute, anche se le sue condizioni gli permetterebbero certamente di continuare il lavoro di prima? O ancora si può pensare a una via di mezzo, con un nuovo titolare, ma affiancato dallo stesso Mauro Sguerso?

E’ ovviamente presto, troppo presto, per porre questi quesiti al “sindaco della piazza”, ma una prima risposta già l’ha data: “L’edicola non deve chiudere, fa parte di piazza Diaz e quindi di Savona”.

L’edicola ha vinto anche di recente tante battaglie, vincerà anche questa. L’edicola di Mauro Sguerso continuerà a vivere.