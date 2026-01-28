Lavoro, in provincia di Savona sono previste 1910 assunzioni a gennaio: il 77% a tempo determinato

Savona. Sono 1.910 le entrate complessive programmate nel mese di gennaio in provincia di Savona. In Liguria, a gennaio, le previsioni occupazionali si attestano sulle 11.800 unità, mentre a livello nazionale sono 527.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nel Savonese sono 6.410 le entrate previste nel periodo gennaio – marzo 2026. E’ quanto emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior.

Proseguono anche nel nuovo anno le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese savonesi nel mese di gennaio 2026, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo gennaio – marzo 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di gennaio, si rileva che in provincia di Savona nel 23% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 77% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 63% nel settore dei servizi, per il 71% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 20% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (23%). In 50 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 25% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 25% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 14% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 26% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 62% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 15% del totale.

Nel mese di gennaio le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (380), Commercio (250), Servizi alle persone (250), Costruzioni (190) e Industrie meccaniche ed elettroniche (120).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.