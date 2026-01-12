Lavori alla rete, il 14 e 15 gennaio sospeso il servizio idrico in diverse zone di Andora

Andora. Interruzione del servizio idrico in alcune zone di Andora per le giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio.
In quella data Rivieracqua effettuerà l’installazione di misuratori di portata presso la stazione di sollevamento Pineta 2.
Per questo motivo, dalle 8.30 alle 16 la regolare erogazione sarà sospesa in alcune zone della città: via del Lampin, Strada della Pineta, Strada della Cornice, via Donizetti, via Rossini, via Puccini, Via Guinzoni, via Clavesana, via Sant’Ambrogio, via Porcella, via Caffaro.
Il 15 gennaio, invece, verrà effettuata l’installazione di un misuratore di portata presso il serbatoio San Damiano.
Ciò comporterà anche in questo caso la sospensione del servizio idrico dalle 8.30 alle 16 nelle seguenti aree: via San Damiano, Strada della Bura, via San Giacomo, via San Filippo, via Mezzacqua, via Sant’Antonio, via San Luigi.