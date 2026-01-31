L’attrice e regista Elena Gigliotti dal 7 al 12 febbraio alla Scuola di Teatro della Compagnia del Barone Rampante

Borgio Verezzi. Dal 7 al 12 febbraio la Scuola di Teatro della Compagnia del Barone Rampante accoglie Elena Gigliotti per sei giorni di lavoro creativo, pensati come un vero e proprio ritiro di alta formazione teatrale e come momento fondativo di un percorso che condurrà alla realizzazione di uno spettacolo estivo della Scuola.

Attrice, regista e docente, Elena Gigliotti è una figura di riferimento del panorama teatrale contemporaneo per la qualità, la profondità e l’originalità del suo lavoro, che unisce rigore formativo e ricerca artistica.

Diplomata alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, ha costruito negli anni un percorso professionale solido e riconosciuto, muovendosi con continuità tra teatro, cinema e televisione.

Ha lavorato come attrice in numerose produzioni teatrali con registi di primo piano e all’interno dei principali circuiti nazionali, affiancando all’attività interpretativa un importante percorso registico, spesso legato alla nuova drammaturgia e a progetti di ricerca, selezionati e premiati in festival e rassegne di rilievo. Nel 2017 è stata selezionata come attrice rappresentante dell’Italia per l’École des Maîtres, uno dei più prestigiosi progetti europei di alta formazione teatrale.

In ambito cinematografico e televisivo ha preso parte a produzioni significative come Bang Bang Baby, Il Candidato, Love Me Tender e L’invenzione della neve, presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia.

Parallelamente all’attività artistica, Elena Gigliotti porta avanti da anni un’intensa e riconosciuta attività pedagogica. I suoi percorsi di formazione si distinguono per un approccio rigoroso e profondamente originale, fondato sul lavoro fisico, sulla presenza scenica, sull’energia e sullo sguardo. Nel suo metodo, la formazione non è mai separata dalla creazione: il lavoro sull’attore diventa immediatamente materia viva di scena, linguaggio, visione.

Il lavoro al Barone Rampante prenderà forma a partire da Iwona (o Ivona), principessa di Borgogna di Witold Gombrowicz, capolavoro del teatro del Novecento. Una fiaba grottesca, feroce e ironica in cui la protagonista, muta e apparentemente passiva, diventa detonatore silenzioso delle ipocrisie, delle crudeltà e delle dinamiche di potere che governano la corte. Un testo che offre un terreno di indagine potentissimo sul corpo, sul silenzio e sulla presenza dell’attore, elementi centrali del lavoro che verrà sviluppato durante questi sei giorni.

Sei giorni dedicati esclusivamente alla creazione, all’ascolto e alla ricerca, sotto la guida di un’artista di grande esperienza, in un percorso che si inserisce pienamente nella vocazione formativa e produttiva della Scuola del Barone Rampante, confermandone l’attenzione alla qualità, alla profondità del lavoro e alla crescita artistica degli attori. Per informazioni 348 897 8694 o c.ilbaronerampante@libero.it.