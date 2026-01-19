L’Arcobaleno “sbanca” nel cross: cinque titoli e duplice affermazione nella classifica combinata

L’Atletica Arcobaleno Savona trova gloria nell’entroterra di levante.

A Calvari, frazione di San Colombano Certenoli, va in scena il campionato regionale ligure di corsa campestre per società.

Nelle varie categorie portano punteggio i primi 3 atleti classificati ed in questa occasione l’Arcobaleno, guidata dai tecnici Sergio Malgrati, Sergio Lo Presti e Giorgio Fazio, lascia veramente poco spazio alla concorrenza.

Iniziano le danze con la formazione Promesse/Senior maschile. Un motivatissimo Andrea Azzarini, finalmente liberato da acciacchi ed infortuni, parte con grinta e, insieme la compagno di colori e di allenamenti Tommaso Arena, cerca in tutti i modi di rendere la vita dura al favorito della vigilia, il cussino Pietro Calcagno.

All’arrivo vittoria per Calcagno, ma splendido argento per Azzarini e bronzo per Arena. 10° è l’esordiente Daniele Moruzzi ed 11° Fiorenzo Angelini.

La formazione assoluta femminile soffre la rinuncia dell’ultimo momento ad Elena Cusato, influenzata.

Ma la veterana Eleonora Serra porta a casa un buon 9° posto, con la promessa Chiara Repetto che chiude in 11° posizione.

Gara Junior maschile. Edoardo Casale dimostra di vivere un ottimo momento di forma e chiude gli 8 km del percorso in seconda posizione. Quarto posto per Tommaso Molfino e quinto per il gemello Emanuele Molfino.

Tripletta per la formazione Juniores femminile. Vittoria Facco parte secca e non c’è storia per le avversarie. Alle sue spalle, con una buona gara in progressione Chiara Guarisco, mentre Alice Mantero termina la prova in terza posizione.

Bella prova anche per le Allieve, con Giorgia Bongiovanni e Tosca Pelle in lotta sino all’ultimo per la vittoria.

All’arrivo però la spunta Veronica Meniconi (Universale Don Bosco), con Bongiovanni seconda e Pelle terza. Al quarto posto la neo allieva Luna Sabatini, mentre Rachele Rizzi finisce 11°.

Squadra allievi forse un po’ meno competitiva rispetto alle aspettative, ma è tris d’assi anche in questo caso: Vittorio Briozzo (6°), Ettore Durante (9°) e Valerio Pagano (10°) blindano il successo della squadra.

Buon 11° Riccardo Franceschi, 14° Leonardo Russo, 24° Giovanni Piromalli.

Andrea Azzarini sul podio

Il podio della categoria Allieve

Il vicepresidente Malgrati e Carlo Rosiello