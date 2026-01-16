L’appello di Spiderman, Mattia Villardita al fianco di Paolo Sarullo: “Carlo Conti, portalo a Sanremo”

Albenga-Sanremo. “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”. Una frase iconica, tratta dalla saga di Spiderman, che non può che conoscere bene anche l’Uomo Ragno savonese Mattia Villardita, che ha deciso di unirsi all’accorato appello rivolto al direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, affinché Paolo Sarullo possa salire sul palco dell’Ariston “per testimoniare la sua incredibile forza dopo la tragedia che lo ha colpito”.

Il giovane ingauno, oggi 25enne, fu vittima di un’aggressione da parte di quattro ragazzi, scatenata dal futile pretesto del furto di un monopattino: un evento drammatico che lo ha costretto a quasi un anno di coma, un lunghissimo tempo sospeso tra la vita e la morte, dal quale Paolo è però emerso con una determinazione straordinaria.

Proprio per sostenere la sua causa, Villardita si è recato in visita nella clinica di La Spezia, dove Paolo sta affrontando il suo percorso di recupero, ricordando che: “La vita di Paolo è cambiata due anni fa quando all’uscita di una discoteca dei criminali lo hanno accerchiato per reburagli il monopattino e, mentre Paolo chiedeva indietro il mezzo, uno di questi gli sferrò un pugno e nella caduta la sua vita cambiò per sempre”.

Nonostante il dramma, il giovane ingauno ha deciso di trasformare il dolore in un messaggio di sensibilizzazione attraverso la fondazione “Uniti per Paolo”, nata proprio per contrastare la violenza giovanile e far sì che quanto accaduto diventi un monito e una fonte di speranza.

Villardita ha sottolineato che “dopo aver lottato mesi per non morire, dopo molteplici interventi, continua riabilitazione e assistenza costante, Paolo è ancora qui con noi, vivo e con ancora tanti sogni nel cassetto”.

La vicenda del 25enne ingauno ha già toccato i cuori di molte personalità, dalla Sampdoria all’ex ct della Nazionale Roberto Mancini. Ma recentemente, Paolo ha alzato l’asticella rivolgendo un appello diretto a Carlo Conti dai microfoni di Rai 1, per poter salire sul palco dell’Ariston durante il prossimo Festival: un desiderio supportato anche da una petizione online che ha già raccolto migliaia di adesioni (più di 31mila nel momento in cui scriviamo).

Anche lo Spiderman savonese si è unito a questa mobilitazione: “Due giorni fa, sono andato a trovare Paolo per provare a realizzare almeno uno dei suoi sogni: salire sul palco di Sanremo per trasformare la sua testimonianza in un forte messaggio per i tanti giovani che là fuori si stanno perdendo”.

Secondo Villardita, la presenza di Paolo al Festival “servirebbe per far capire che la vita non è un pezzo di carta da appallottolare e buttare nel cestino e che, anche in un momento come questo, non bisogna sentirsi soli e arrabbiati perchè comunque vada varrà la pena continuare a vivere. Sicuramente in una sfumatura diversa, ma con ancora tanti sogni da realizzare”.

“Voglio ringraziare, – ha aggiunto ancora, – ognuna di quelle persone che nel tempo ha donato permettendo così alla fondazione Uniti per Paolo di vedere la luce: lo aiuterà a condurre una vita dignitosa”.

E, proprio a tal fine, la solidarietà collettiva e il palcoscenico di Sanremo potrebbero trasformarsi in tappe fondamentali per il riscatto di Paolo: “Ora siamo qui a chiedervi, tutti insieme, di realizzare questo sogno facendo arrivare questo video a più persone e realtà possibili. L’obiettivo è consentire a questo ragazzo, che ha lottato con tutto se stesso, di continuare a credere nei sogni e in tutto il bello che la vita potrà ancora donargli”, ha concluso Villardita.