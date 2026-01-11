L’Albissole vince contro il Finale, passo falso Praese contro il Little Club James: ceramisti in allungo a +4

L’Albissole è on fire! Altra vittoria convincente contro il Finale di Alessi e primo posto sempre più consolidato. La sconfitta a sorpresa della Praese contro il Little Club James permette ai ceramisti di prendere ulteriormente quota, ora il primo posto in classifica dista 4 punti dal secondo posto.

I biancazzurri chiudono la pratica in un tempo tra le mura amiche del Faraggiana. Un autogol nei primi minuti e la rete di Macagno a metà della prima frazione portano altri tre punti ad un Albissole sempre più lanciata. Anche nel 2026 ci tengono a ribadire che è vietato perdere, incrementando a quattro vittorie consecutive lo score personale sul calendario.

Un’ Albissole che fa paura e che tiene a distanza le contenditrici per il titolo. Pareggiano Sestrese e Ca De Rissi, débâcle inaspettato della Praese, l’unica squadra a vincere in zona playoff è il Savona che ottiene due vittorie di fila per la prima volta in campionato.

Un primo posto sempre più consolidato che potrebbe togliere forse un pizzico di sorpresa già da questo inizio di 2026. L’Albissole è sicuramente la squadra da battere, sarà anche quella che vincerà il campionato?