  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Vittoria

L’Albingaunia rimonta e passa al “Picasso”, Poggi: “Questa squadra mentalmente è cresciuta tanto”

Gli ingauni ribaltano il Quiliano&Valleggia e vincono 3-1 in trasferta. Successo che permette all’Albingaunia di restare in piena zona playoff e di confermarsi nelle posizioni alte della classifica

Quiliano. Albingaunia di carattere al “Picasso”. Gli ingauni vanno sotto, non si scompongono e nella ripresa cambiano passo. Finisce 3-1 contro il Quiliano&Valleggia, con una prova di forza che certifica maturità e profondità della rosa.

Mister Daniele Poggi analizza così la gara: “Non abbiamo approcciato benissimo, però oggi finalmente abbiamo potuto contare sulla rosa praticamente al completo. Tutti sono sempre disponibili al centodieci per cento. Il carattere c’è sempre e alla lunga siamo venuti fuori”.

Un passaggio chiave arriva a fine primo tempo, senza subire il colpo del vantaggio savonese. Poggi sottolinea l’aspetto mentale: “Era importante non finire sotto all’intervallo, ma soprattutto questa squadra è cresciuta tanto. Qualche mese fa quel gol ci avrebbe tagliato le gambe, ora restiamo ordinati in qualsiasi situazione”.

Decisivo anche l’impatto della panchina, con i cambi che spaccano la partita. Il tecnico ingauno non ha dubbi: “So che ogni ragazzo può darmi tanto. Oggi è la prima volta da agosto che siamo praticamente tutti. Per fortuna abbiamo una bella squadra”.

Tre punti pesanti in chiave classifica. L’Albingaunia conferma il suo momento e continua a guardare in alto, restando pienamente in corsa per gli obiettivi stagionali.

Più informazioni
leggi anche
Albissole Vs Sestrese
24/25 gennaio
Risultati e classifiche di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria
Generico gennaio 2026
Minuto per minuto
Prima Categoria, grande reazione Albingaunia: rimonta e vittoria per 3-1 sul campo del Quiliano&Valleggia
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.