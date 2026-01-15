  • News24
Appuntamento

Laigueglia, Open day alla Biblioteca Pagliano

Appuntamento venerdì 16 gennaio, dalle 10 alle 18

Laigueglia. Venerdì 16 gennaio 2026, dalle 10 alle 18,  la Biblioteca Civica “A. Pagliano” apre le sue porte in modo speciale.

“Abbiamo pensato a un Open Day non come a un evento formale, ma come a una giornata semplice e accogliente, per incontrarci, chiacchierare, giocare, ascoltare storie e riscoprire insieme la biblioteca come luogo vivo, aperto a tutti.

Dietro queste porte non ci sono solo libri, ma persone, esperienze, ricordi, curiosità”, spiega il direttore Imo Buscaglia.

Durante la giornata sarà possibile trovare: racconti sulla storia della biblioteca e su Agostino Pagliano, partecipare ad attività per bambini e famiglie,   giochi, quiz e scacchi e incontrare  lettori appassionati che accoglieranno i partecipanti come Ambasciatori della Biblioteca. “Non serve essere “grandi lettori”, non serve sapere molto: basta entrare. Anche solo per un saluto, anche solo per curiosità. La biblioteca è di tutti, e questa giornata è pensata proprio per ricordarcelo”, conclude Giacinto Ino Buscaglia.

