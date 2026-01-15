Laigueglia, Open day alla Biblioteca Pagliano

Laigueglia. Venerdì 16 gennaio 2026, dalle 10 alle 18, la Biblioteca Civica “A. Pagliano” apre le sue porte in modo speciale.

“Abbiamo pensato a un Open Day non come a un evento formale, ma come a una giornata semplice e accogliente, per incontrarci, chiacchierare, giocare, ascoltare storie e riscoprire insieme la biblioteca come luogo vivo, aperto a tutti.

Dietro queste porte non ci sono solo libri, ma persone, esperienze, ricordi, curiosità”, spiega il direttore Imo Buscaglia.

Durante la giornata sarà possibile trovare: racconti sulla storia della biblioteca e su Agostino Pagliano, partecipare ad attività per bambini e famiglie, giochi, quiz e scacchi e incontrare lettori appassionati che accoglieranno i partecipanti come Ambasciatori della Biblioteca. “Non serve essere “grandi lettori”, non serve sapere molto: basta entrare. Anche solo per un saluto, anche solo per curiosità. La biblioteca è di tutti, e questa giornata è pensata proprio per ricordarcelo”, conclude Giacinto Ino Buscaglia.