Laigueglia, in biblioteca la presentazione di “Le donne nella Shoah” con l’autrice Bruna Bertolo

Laigueglia. Domenica 25 gennaio alle 17.30, presso la biblioteca civica Pagliano di Laigueglia, l’Associazione Vecchia Laigueglia organizza la presentazione del libro “Le donne nella Shoah” di Bruna Bertolo. A dialogare con l’autrice sarà Giacinto Buscaglia.

L’appuntamento si inserisce nel periodo dedicato al Giorno della Memoria e propone uno sguardo preciso e necessario su uno degli aspetti meno raccontati della tragedia del Novecento: la deportazione femminile. Il libro ricostruisce infatti alcuni momenti tra i più bui della Shoah attraverso le esperienze delle donne, evidenziando come alla violenza e all’annientamento comuni a tutti si siano spesso aggiunte forme specifiche di brutalità, capaci di colpire in profondità l’identità e la dignità femminile.

Un incontro di ascolto e riflessione che riporta al centro non solo la storia, ma anche le vite concrete, i corpi, le relazioni e la resistenza quotidiana delle donne in un contesto disumano, con l’obiettivo di mantenere viva una memoria che non sia rituale, ma consapevole e attiva.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.