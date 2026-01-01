  • News24
Impatto

Laigueglia, frontale auto-moto: due feriti e soccorsi mobilitati

Il sinistro si è verificato in via Roma, intorno alle 17,30: sul posto, due ambulanze, automedica e Polstrada

ambulanza notte
Foto d'archivio

Laigueglia. Incidente stradale a Laigueglia, nel pomeriggio odierno (1 gennaio). Si è verificato intorno alle 17,30, in via Roma. Stando a quanto riferito, si è trattato di un frontale tra un’auto ed una moto.

A rimanere ferite sono state le due persone a bordo del mezzo a due ruote, un uomo ed una donna. Sono finiti a terra, sbalzati dalla sella a causa dell’impatto, riportando traumi e ferite. Immediato l’allarme. 

Sul posto: due ambulanze, rispettivamente della Croce Bianca di Alassio e della Bianca di Andora, e l’automedica del 118. 

Per fortuna, nonostante la grande preoccupazione iniziale, sono state escluse lesioni importanti e i feriti, dopo essere stati medicati sul posto, sono stati trasportati, entrambi in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Sul luogo dell’accaduto anche gli agenti della Polstrada per svolgere i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

