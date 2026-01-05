Laigueglia, 40 temerari sfidano il freddo per la ventesima edizione del cimento invernale

Laigueglia. Oggi (5 gennaio), il litorale di Laigueglia ha ospitato la 20esima edizione de “Il Cimento… a nu puscevu mancò!”, l’atteso evento dedicato a chi desidera sfidare le temperature rigide con un tuffo collettivo fuori stagione.

L’iniziativa è stata organizzata dalla Pro Loco Laigueglia A.P.S., con la collaborazione dell’A.S.D. Aquilia Scuola Vela.

Nonostante il clima tipicamente invernale, 40 coraggiosi partecipanti si sono presentati all’appello per tuffarsi in un mare che faceva registrare una temperatura di 15.1 gradi, superiore a quella esterna che si è fermata invece agli 11 gradi.

Tra i protagonisti della giornata si è distinto in particolare il partecipante più anziano, un veterano classe 1944.

Al termine dell’evento, per riscaldare tutti i presenti, è stato offerto un piccolo rinfresco a base di tè caldo.

È stato inoltre consegnato a tutti gli iscritti un attestato di partecipazione ufficiale a ricordo della sfida portata a termine con successo.