La scomparsa di Daniele Barbieri e l’affetto di Varazze: raccolta fondi per la sua amata Banda Cardinal Cagliero

Varazze. L’ondata di affetto di un’intera città per una persona speciale. In grado di lasciare un ricordo che rimarrà per sempre. Daniele Barbieri e la sua storia. Questo ragazzo che amava la sua famiglia, la sua città, la musica. Così Varazze vuole lasciare ancora un segno tangibile, non dimenticandosi di lui. Che suonava. Che cantava.

Così, il Coro Chicchi di Riso, di cui faceva parte come cantore, percussionista e tecnico audio, organizza una raccolta fondi da devolvere alla sua tanto amata Banda Cardinal Cagliero, dove sapeva suonare bene. Fondi che serviranno a realizzare un corso avanzato per giovani professionisti. “Un progetto per ricordare Dani nel modo che più gli assomiglia – spiegano gli amici – continuando a trasmettere passione, competenze e amore per la musica, proprio come lui ha sempre fatto, con generosità”.

Ecco le coordinate: BANDA MUSICALE “CARDINAL CAGLIERO A.P.S.” – VARAZZE – IBAN: IT51W0306909606100000116534.

“Un pensiero, anche piccolo, – concludono – che diventa seme per il futuro nel nome di Dani, per far continuare a suonare il suo ricordo.

Il suo ritmo, la sua energia e la sua simpatia disarmante ed esplosiva restano con noi, sempre”.