La Scherma – Intervista ad Anna Marchiori della Leon Pancaldo: ci racconta una disciplina sportiva cerebrale ed entusiasmante

Tra le sue Sezioni, la Polisportiva del Finale annovera la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, fondata nel 1983 dal Maestro Sergio Nasoni, che ha iniziato a insegnare questa disciplina nel lontano 1975 e da lì non ha più smesso. In tutti questi anni, Nasoni ha lavorato sodo e con passione con tutti i suoi atleti, e ne ha portati diversi a raggiungere risultati di livello Nazionale ed Internazionale. Il Maestro Nasoni, nel corso della sua carriera di tecnico, ha ricevuto importanti e meritati riconoscimenti. Tra questi ricordiamo la Medaglia di Bronzo conferitagli nel 1993 dal C.O.N.I per meriti sportivi e la Maschera d’Onore alla Carriera d’Oro che ha ricevuto nel novembre 2016 dalla FIS, la Federazione Italiana Scherma a Roma, a margine dell’assemblea elettiva della Federazione.

Oggi scopriamo questa attività insieme ad Anna Marchiori, moglie del Maestro Nasoni che si è sempre occupata delle relazioni della Scuola con l’esterno; sempre presente, insieme al marito, a tutte le gare e agli eventi della Scuola e della Polisportiva, Anna, affezionata ai grandi atleti usciti negli anni dalla Leon Pancaldo, si è sempre impegnata per sostenere lo sport della Scherma e la sua diffusione.

PARLIAMO DELLA SCHERMA, COSA SI FA QUI A FINALE E PERCHE’ E COME AVVIENE L’APPROCCIO DEI RAGAZZI A QUESTO SPORT?

“La Scuola di Scherma Leon Pancaldo è nata a Savona. Anni fa siamo venuti qui perché ci è stato chiesto. Inizialmente tergiversavamo, dopodiché abbiamo detto: proviamoci e vediamo un po’ come ci si comporta fuori dalla zona dove abitualmente lavoravamo e siamo venuti a Finale. Per noi è stata una sorta di sfida, una sfida che direi sia andata a buon fine, perché abbiamo trovato ottimi atleti e un ottimo ambiente, quello della Polisportiva, ben organizzato. Ci siamo quindi immediatamente amalgamati a questa famiglia”.

“Ho visto che i ragazzi hanno accolto questa esperienza con entusiasmo, dai più piccoli ai più grandi. Con i piccini ci siamo mossi inizialmente attraverso il gioco; strada facendo hanno imparato anche aspetti più tecnici che li hanno poi portati a diventare agonisti. Oggi abbiamo quindi un gruppo di agonisti e un gruppo di bambini, ma per noi tutti hanno la stessa importanza. L’ambiente in cui operiamo è un ambiente molto affiatato, ed è proprio questo quello che desideriamo: creare un gruppo unito, dove il più grande svolga anche la funzione di fratello maggiore per il più piccolo e dove il piccolo si entusiasmi nel confrontarsi con il grande, che a sua volta gli dedica tempo e attenzione”.

CHE COSA E’ LA SCHERMA PER VOI E PERCHE’ PER VOI E’ COSì IMPORTANTE E SPECIALE?

“È uno sport che ti rende innanzitutto attento: servono concentrazione, riflessi, determinazione e spirito di sacrificio. Ma serve anche onestà, onestà d’intenti, perché quando ricevi una stoccata devi saperlo ammettere senza alcun timore. Ci vuole molta onestà”.

COME VEDETE I RAGAZZI E LE RAGAZZE AFFACCIARSI A QUESTA DISCIPLINA?

“I ragazzi e le ragazze sono entusiasti, tutti molto entusiasti. Seguono con attenzione e con una forte voglia di crescere, che è davvero evidente ed è bello. La scherma insegna a ragionare, ad avere riflessi pronti, qualità utilissime anche nella vita. Insegna anche l’astuzia di portare l’avversario nel proprio gioco e la pazienza necessaria per riuscirci. È una vera e propria alchimia: uno sport molto cerebrale, forse più cerebrale che fisico. La scherma è come una partita fatta di scatti continui, giocata a grande velocità, che non ti lascia spazio né tempo: devi decidere in frazioni di secondo. Ed è proprio questa la sua bellezza”.

COME E’ PRGANIZZATA LA VOSTRA ATTIVITA’ A LIVELLO DI GIORNI E ORARI DEGLI ALLENAMENTI PER CHI FOSSE INTERESSATO E VOLESSE INIZIARE GLI ALLENAMENTI?

“Siamo presenti a Finalborgo, presso la Palestra Rivetti, il lunedì e il giovedì: dalle 17.00 alle 18.00 per i bambini più piccoli e dalle 18.00 alle 19.30 per i ragazzi più grandi e gli agonisti, anche adulti.

Siamo anche a Savona, al Palazzo Pozzo Bonello, il martedì e il venerdì dalle 17.00 alle 20.30. Offriamo quindi la possibilità di allenarsi sia a Finale che a Savona. A Savona la palestra è dedicata esclusivamente alla scherma, con le pedane, mentre qui ci adattiamo un po’ perché le pedane non ci sono. I ragazzi che vogliono tirare in pedana hanno comunque la possibilità di farlo a Savona”.

CHE CONSIGLIO TI SENTI DI DARE A CHI VUOLE INIZIARE QUESTO SPORT CHE VANTA TANTA ATTIVITA’ CELEBRARE ED HA UNO SPIRITO DI LIBERTA’?

“Io penso che la scherma insegni davvero la disciplina e soprattutto la voglia di essere sé stessi, di esprimere sé stessi. È fondamentale non farsi condizionare da altro, ma dare ciò che si è. Non a caso si dice che ‘sotto la maschera dello schermidore c’è la testa dello schermidore‘, non quella dell’istruttore, né quella del genitore, ma quella del ragazzo. Ed è quella che deve agire e determinare il risultato, che sia positivo o negativo, ma che deve essere completamente suo” conclude Anna, i cui i contatti trovate nell’apposita area del sito della Polisportiva.

