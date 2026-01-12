La S. F. Loano batte la Genova Calcio al “Merlo” e respira, Bonifazio e Auteri: “Ci danno per morti ma lotteremo fino all’ultimo secondo”

Ceriale. Vittoria pesantissima per la San Francesco Loano che supera 2 a 1 la Genova Calcio allo stadio “Merlo”. Tre punti che permettono ai loanesi di scavalcare lo Sporting Taggia e restare agganciati alla zona playout.

Partita lunga e combattuta. La Genova Calcio tiene spesso il pallino del gioco. La San Francesco Loano resta compatta e colpisce nella ripresa. Al 67’ Auteri trasforma il rigore che sblocca il match. Due minuti dopo Bonifazio trova il raddoppio con un sinistro potente. Nel finale Costa accorcia ma per la Genova Calcio non basta.

Nel post partita Bonifazio guarda avanti. “È stata una partita molto combattuta, siamo riusciti a girarla dalla nostra parte. Gli episodi questa volta ci hanno sorriso. Ci danno per morti, pensano che siamo già retrocessi, ma noi lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita”.

Sulla stessa linea il capitano Auteri. “Gara equilibrata fino al rigore. Dopo siamo entrati meglio in partita. Bonifazio ha fatto un gran gol. Qui nessuno è morto. La società è sempre stata con noi. Chi è rimasto ci crede e proverà a salvarsi fino all’ultima giornata”.

La vittoria arriva anche dopo il ko del Taggia. Un segnale importante alla prima di ritorno. “Era fondamentale vincere ma lo saranno anche le prossime”, aggiunge Bonifazio. “È presto per fare bilanci, dobbiamo solo lavorare e restare uniti”.

Auteri chiude con un pensiero sul futuro e sullo stadio che manca ormai da molto ai ragazzi loanesi. “Qui non molla nessuno. Lottiamo in ogni allenamento e aspettiamo di tornare a casa nostra, ci manca tanto”.