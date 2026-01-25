La Praese perde lo scontro diretto, Stuto: “Complimenti all’Albissole, ma il campionato non finisce oggi”

Albissola. La Praese perde 3-0 contro l’Albissole nello scontro diretto in vetta. Ora i ceramisti si trovano avanti di ben sette punti di vantaggio proprio sugli stessi genovesi.

Commenta così il direttore sportivo Davide Stuto: “Secondo me è stata una partita equilibrata, in cui noi abbiamo provato più di loro a giocare. Loro però hanno avuto le occasioni migliori e sono passati in vantaggio su una nostra disattenzione: la gara si è aperta con un episodio che hanno sfruttato benissimo. Quando perdi 3-0 uno scontro diretto, penso che l’unica cosa da fare sia fare i complimenti all’Albisola e agli avversari. Punto. Senza trovare scuse, perché non serve e non mi piace cercarne. Hanno vinto loro, hanno meritato loro: 3-0 in uno scontro diretto, non c’è assolutamente niente da dire”.

Sulla partita: “Il primo tempo è stato molto equilibrato, poi dopo il 2-0 noi siamo praticamente spariti dal campo. Il campionato però non finisce oggi: ci sono sette punti da recuperare e non è nulla di impossibile. Dobbiamo ripartire dal primo tempo, dalla prestazione del primo tempo, perché abbiamo dimostrato che forse tre gol di scarto tra noi e loro non ci sono. Bisogna resettare e ripartire, come abbiamo fatto due settimane fa. È vero che non abbiamo iniziato benissimo il girone di ritorno, a parte la vittoria con la Sestrese domenica scorsa”.

“Avevamo perso una sola partita in tutto il girone d’andata, mentre nel girone di ritorno ne abbiamo già perse due. Sicuramente qualcosa da rivedere da parte nostra c’è, senza dubbio, anzi al cento per cento”, chiosa.