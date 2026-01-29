La mostra fotografica sul “Gatto dei boschi” incuriosisce studenti e visitatori a Varazze

Varazze. Culminerà con un’interessante conferenza e una proiezione la mostra fotografica dedicata al Gatto Selvatico dell’Appennino delle quattro Province tra Genova, Alessandria, Piacenza e Parma. “Il Gatto dei boschi”, l’esposizione di fotografie realizzate da Paolo Rossi e Nicola Rebora, è stata allestita dal locale Club Alpino Italiano con il patrocinio del Comune di Varazze e si trova nella biblioteca “Montale”.

Sabato 31 gennaio alle 16 e 30, l’incontro conclusivo a cura del fotografo Paolo Rossi, con la proiezione del film “Gatto sarvaego (2025)”.

Fino a questa data, si potranno ammirare oltre quaranta immagini dedicate al Gatto Selvatico (Felix silvestris silvestris) e alla natura del territorio. L’idea della mostra è nata dopo un video casuale, tramite una video trappola, catturata dai due fotografi naturalisti nel 2018 che, da allora, hanno iniziato a cercare il Gatto Selvatico europeo nell’area montana tra la Val Trebbia, la Val Boreca e la Val Borbera, in luoghi caratterizzati da una vegetazione molto fitta e versanti estremamente scoscesi. La ricerca ha portato, nel 2023, alla realizzazione del libro fotografico intitolato proprio “Il gatto dei boschi”.

Una parte del contenuto del libro è stato successivamente scomposto ed è diventato la mostra fotografica già allestita con successo in diverse località. Si tratta di una delle prime documentazioni dettagliate di questo felino in libertà nella zona dell’Appennino delle Quattro Province. Rimane ancora un mistero: il Gatto Selvatico europeo è tornato, dopo lunghi decenni di assenza, in modo spontaneo come il lupo, oppure c’è sempre stato ed è rimasto nascosto nelle zone più remote delle alte valli? La mostra è curiosa.

“Un lavoro che ha coinvolto anche tutte le classi del Plesso di Varazze e Celle – spiega a Ivg la presidente del CAI di Varazze, Silvia Maestri – che si sono alternate alla visita della mostra. Ho illustrato agli studenti, grazie alle foto, le caratteristiche e la storia di questo esemplare. Poi, lo scorso 22 gennaio Paolo Rossi ha tenuto una conferenza a scuola durante la quale abbiamo regalato alle insegnanti e alle classi i libri ‘sospesi’, acquistati dai sostenitori dei progetti sugli animali selvatici di Paolo Rossi e Nicola Rebora”.