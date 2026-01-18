La Carcarese stringe i denti al “Corrent” e fa tre di fila: Battistel “Il risultato è sempre quello che conta”

Carcare. Terza vittoria consecutiva per la Carcarese. Al Corrent i biancorossi battono di misura la San Francesco Loano e danno continuità al buon momento. A decidere è ancora Brignone, al termine di una gara dai due volti.

Nel primo tempo la squadra di Michele Battistel tiene il pallino del gioco e crea di più. “Nel primo tempo abbiamo costruito di più e giocato meglio”. Nella ripresa cambia l’inerzia. “Complici la loro reazione, un po’ di mancanza di coraggio e qualche errore tecnico, la partita è stata più in mano loro”.

La Carcarese si abbassa e soffre, ma senza concedere occasioni decisive. Una scelta anche voluta. “È vero però che l’avevamo preparata così, cercando di colpirli nelle profondità. Nel primo tempo ce l’abbiamo fatta, nel secondo abbiamo creato poco. Su questo dobbiamo migliorare”.

Il peso dei tre punti è evidente. “Il risultato è sempre quello che conta”. Conta anche tornare a vincere davanti ai propri tifosi. “Oggi contava tornare a vincere in casa davanti al nostro pubblico, come non succedeva da un po’”.

Ora testa al prossimo impegno. “Martedì ricominceremo a lavorare per preparare la trasferta di Pietra Ligure. Andremo lì per fare la nostra partita e per continuare la nostra serie positiva di risultati”.

La Carcarese sale a 19 punti e resta al nono posto, con un margine di due lunghezze sulla zona playout. Per la San Francesco Loano un’altra sconfitta che mantiene i rivieraschi nelle ultime posizioni della classifica.