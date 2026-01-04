La Cairese inaugura il 2026 battendo il Chisola, Floris: “Questa vittoria vale doppio, abbiamo dimostrato di essere all’altezza”

Cairese. Inizia nel migliore dei modi l’anno per la Cairese di Floris. Prima vittoria in campionato tra le mura amiche del Brin e zona ed uscita dalla zona playout sempre più vicina, a confermare l’ottimo momento dei gialloblù che non perdono una partita da più di un mese. Cinque risultati utili consecutivi e quattro punti ottenuti tra Vado e Chisola, due delle prime tre della classe.

Subito in gol Piacenza dopo pochi minuti, ad un quarto d’ora dall’inizio del secondo tempo la rete del pareggio di Ciccone. Per tutti e novanta i minuti è spiccata la prova corale dei gialloblù, sempre attenti e ponderati nelle scelte di gioco. Lo conferma il meritato gol di Graziani Gabriel allo scadere, che regala una serata di gioia al Brin per la prima volta in questo campionato.

I tifosi aspettavano da tutto il campionato i primi tre punti casalinghi: “Finalmente, questa vittoria è dedicata a loro – dichiara Floris al termine della partita -, se la meritano. Sono veramente orgoglioso dei miei ragazzi, lavorano in modo straordinario e crescono giorno dopo giorno, i risultati stanno arrivando”.

“Allargo i complimenti anche al Chisola, una squadra molto organizzata e ben allenata – continua l’allenatore -, vincere contro di loro vale doppio, sono molto forti. Oggi la Cairese ha dimostrato essere all’altezza, creando tante occasioni e subendone poche. Solo un episodio con il portiere poteva costarci caro, ma il carattere oggi è prevalso”.

Tre punti sono ovviamente meglio di uno, ma anche il pareggio non avrebbe scomposto le emozioni del tecnico: “Dopo il gol del pareggio sarei stato comunque soddisfatto della reazione della squadra. Nell’aria c’era consapevolezza e bruciava non vincere una partita giocata così bene. La squadra ci ha creduto restando organizzati, era il fattore più importante. Abbiamo lavorato bene sui riferimenti, sono veramente soddisfatto”.

“Fatto questo però – conclude Floris -, non bisogna montarci la testa. È solo una vittoria e il cammino è ancora lungo. Dobbiamo continuare a lavorare con intensità, applicazione ed umiltà, cercando continuità nei risultati. Il percorso c’è, ma ora dobbiamo alzare l’asticella e non abbassare la guardia”.