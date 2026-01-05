“La Befana dei Vigili del Fuoco di Albenga” arriva in Piazza San Michele

Albenga. Il Comune di Albenga e il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga invitano la cittadinanza a partecipare a “La Befana dei Vigili del Fuoco di Albenga”, un appuntamento dedicato ai più piccoli in programma martedì 6 gennaio alle 16 in Piazza San Michele, nel cuore del centro storico.

Per l’occasione, la Befana scenderà in mezzo alle Torri e distribuirà caramelle a tutti i bambini presenti, regalando un pomeriggio di festa e allegria in una delle piazze più suggestive della città.

Per informazioni e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare la pagina Facebook “Babbo Natale e La Befana dei Vigili del Fuoco – Albenga”.