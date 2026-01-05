  • News24
Festa

“La Befana dei Vigili del Fuoco di Albenga” arriva in Piazza San Michele

Appuntamento alle 16 nel cuore del centro storico

Generico gennaio 2026

Albenga. Il Comune di Albenga e il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Albenga invitano la cittadinanza a partecipare a “La Befana dei Vigili del Fuoco di Albenga”, un appuntamento dedicato ai più piccoli in programma martedì 6 gennaio alle 16 in Piazza San Michele, nel cuore del centro storico.

Per l’occasione, la Befana scenderà in mezzo alle Torri e distribuirà caramelle a tutti i bambini presenti, regalando un pomeriggio di festa e allegria in una delle piazze più suggestive della città.

Per informazioni e aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare la pagina Facebook “Babbo Natale e La Befana dei Vigili del Fuoco – Albenga”.

