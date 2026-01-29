Karate, eccellenti risultati per la Polisportiva Quiliano in una gara internazionale in Austria

Hard. La Polisportiva Quiliano Karate ha partecipato alla competizione internazionale di Hard, nel Vorarlberg, in Austria. Oltre cento le società iscritte; circa seicento gli atleti in gara, provenienti da dieci nazioni differenti.
Mattia Prato Gagliardi ha vinto una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria Under 14 -50kg. Dopo quattro incontri disputati senza subire nemmeno un punto, ha perso in finale alle bandierine 2/3 dopo un risultato di 0/0.
In gara anche Alessio Coku che ha perso la finale per il bronzo nella categoria +84 kg all’ultimo secondo, dopo essere stato in vantaggio; si è classificato quinto.
Ottime prestazioni per gli altri atleti in gara: per Marta Bresciani due incontri Under 14 -47 kg, per Sofia Galati due incontri Under 14 -52 kg, per Marcello Manzo un incontro Under 16 -70 kg.
Grande soddisfazione da parte del tecnico Roberto Calcagno che ha accompagnato gli atleti in gara.
Mattia Prato Gagliardi, medaglia d’argento