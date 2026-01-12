Istituto Val Varatella, successo delle classi a “Curvatura Sportiva”

All’Istituto Comprensivo “Val Varatella” di Borghetto Santo Spirito, l’educazione non si limita ai libri e ai banchi di scuola, ma si estende a piste d’atletica, tatami e piscine. Grazie al successo delle classi a “Curvatura Sportiva”, l’istituto è diventato la prima scuola in regione a far parte della rete “Scuole dello Sport”.

La “Curvatura Sportiva” non è un semplice incremento delle ore di educazione fisica, ma un modello didattico innovativo che integra il potenziamento motorio nel piano di studi ordinario. Gli studenti alternano la teoria in aula alla pratica sul campo, sperimentando diverse discipline durante l’orario scolastico. L’obiettivo principale è offrire una formazione multidisciplinare che educhi alla salute, al fair play e alla gestione delle sfide quotidiane.

Il programma delle attività prevede: per la prima parte dell’anno gli alunni si sono cimentati in atletica leggera (resistenza e tecnica), basket (precisione), arti marziali (rigore disciplinare) e danza contemporanea (espressione creativa).

Il percorso prosegue con il circo, per sviluppare coordinazione ed equilibrio; il nuoto, fondamentale per lo sviluppo armonico e la sicurezza in acqua; e il tennis, utile per affinare riflessi e concentrazione.

Il progetto si fonda su una stretta collaborazione tra la scuola e la comunità locale. Grazie ad accordi di rete con diverse società sportive, i ragazzi apprendono le basi tecniche da istruttori qualificati. Tra i partner principali figurano: Circolo Tennis Ceriale, Doria Nuoto di Loano e Atletica Arcobaleno di Boissano.

Le amministrazioni comunali coinvolte: Borghetto S.S., Ceriale, Toirano e Balestrino, che hanno sostenuto attivamente l’iniziativa.

L’attività motoria è considerata un vero e proprio potenziatore dello studio. Come spiegato dal dirigente, dott. Andrea Rossato, e dai docenti, “lo sport insegna resilienza, rispetto delle regole e collaborazione. Queste competenze trasversali hanno un impatto positivo diretto anche sulle materie tradizionali come la matematica e la storia”.

“In un’epoca caratterizzata dalla sedentarietà, l’IC “Val Varatella” si pone come un esempio di scuola moderna, capace di mettere in movimento non solo le menti, ma anche i cuori e i corpi dei suoi studenti”.