Istituto Falcone di Loano, laboratori di indirizzo del corso CAT per gli studenti di terza media

Loano. All’Istituto “Falcone” di Loano sono stati organizzati laboratori sulle materie di indirizzo del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), rivolti agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che si preparano alla scelta dell’indirizzo di studi superiori.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’esperienza diretta e concreta delle discipline che caratterizzano il percorso CAT, favorendo una scelta formativa più consapevole. Come ricorda Confucio, “Se ascolto dimentico, se guardo capisco, se faccio imparo”: con questo spirito sono stati progettati laboratori sia presso l’Istituto Falcone sia in collaborazione con diverse scuole medie del territorio.

Le classi terze di Toirano e di Borghetto Santo Spirito, accompagnate dai loro docenti – tra cui anche una ex allieva del Falcone, oggi architetto e docente di Tecnologia, la prof.ssa Giada Longo – hanno visitato l’Istituto e sperimentato attività pratiche legate alle competenze del corso: rilievi fotogrammetrici con drone, progettazione di interni, creazione di ambienti immersivi con visori per la realtà virtuale e modellazione tridimensionale con stampa 3D.

Alle attività hanno partecipato attivamente anche gli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ª del corso CAT, che hanno affiancato i partecipanti di terza media nelle esercitazioni, fornendo supporto tecnico e condividendo la propria esperienza scolastica.

Con due classi terze dell’Istituto Comprensivo di Loano e tre dell’Istituto Comprensivo di Ceriale i laboratori si sono invece svolti direttamente presso le rispettive sedi, dove gli studenti hanno potuto sperimentare rilievi con misuratori laser, progettazione di interni e realizzazione di ambientazioni fotorealistiche.

L’esperienza ha suscitato in molti partecipanti curiosità e interesse per le discipline tecniche e tecnologiche, obiettivo principale di questa attività di orientamento. L’Istituto “Falcone” ringrazia i colleghi delle scuole secondarie di primo grado per la collaborazione, i docenti e gli assistenti tecnici del corso CAT per l’impegno profuso e gli studenti che, con entusiasmo e competenza, hanno saputo trasmettere la passione per il proprio indirizzo di studi.