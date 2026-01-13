Iran, le parole del presidente Bucci: “Regione Liguria al fianco del popolo iraniano per la libertà e contro ogni repressione”

Liguria. “È con profondo rispetto e sincera vicinanza che porgo, a nome della Regione Liguria, un saluto a tutti voi riuniti oggi per testimoniare il valore della libertà e dei diritti fondamentali della persona”. Questo il messaggio del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, letto oggi dall’assessore regionale Paolo Ripamonti nel corso della manifestazione della comunità iraniana in piazza Matteotti, a Genova, riunita per sensibilizzare su quanto sta accadendo nella capitale Teheran.

“La Liguria guarda con attenzione, rispetto e preoccupazione alle donne e agli uomini iraniani che in queste ore continuano con le loro coraggiose azioni di protesta per chiedere giustizia, democrazia e cambiamento – prosegue Bucci nel discorso –. Gesti che vengono sistematicamente repressi con uccisioni, violenze e arresti. Comprendiamo profondamente il valore di ogni voce libera e di ogni ribellione pacifica che rivendica la dignità umana, la libertà di espressione e la possibilità di decidere del proprio futuro. La Liguria si riconosce nei principi universali della democrazia, della pace e dei diritti umani e oggi, più che mai, vogliamo farvi sentire forte il nostro sostegno e la nostra vicinanza fraterna come parte integrante della comunità ligure”.

“A chi lotta per un futuro migliore – concludono Bucci e Ripamonti – va il nostro sostegno. Alla libertà e alla dignità di ogni essere umano va il nostro impegno quotidiano. Grazie per la vostra presenza e per il contributo che portate con la vostra voce, per la vostra storia e per quella di tutti noi”.

Oggi, in occasione della manifestazione pro Iran in piazza Matteotti, anche i gruppi consiliari di Vince Liguria-Noi Moderati e Orgoglio Liguria hanno voluto esprimere solidarietà e vicinanza al popolo iraniano a seguito dei gravi fatti recentemente avvenuti, che stanno causando sofferenza alla popolazione civile: “Un atto dovuto partecipare. In momenti come questi è importante ribadire la centralità della tutela di vite innocenti e del rispetto dei diritti umani – dichiara Matteo Campora, capogruppo di Vince Liguria-Noi Moderati anche a nome dei colleghi –. È fondamentale che tutti lavorino insieme a livello internazionale per favorire dialogo e stabilità”.

“Esprimiamo vicinanza a tutti i cittadini iraniani che, lottando per la libertà, stanno vivendo tensioni e violenza– dichiarano i consiglieri di Orgoglio Liguria-. Devono prevalere il confronto e la ricerca di soluzioni pacifiche, nell’interesse delle popolazioni coinvolte”.

“Di fronte all’orrore della repressione siamo al fianco del coraggioso popolo iraniano che protesta contro il regime islamico degli ayatollah, responsabile di migliaia di uccisioni, violenze e arresti. Per questo motivo siamo andati in piazza Matteotti alla manifestazione pacifica di protesta di donne e uomini iraniani, che si sono mobilitati anche a Genova per la libertà, la democrazia e i diritti umani. Esprimiamo il nostro sostegno, piena solidarietà e vicinanza alla comunità ligure e al popolo iraniano riconoscendo il coraggio straordinario di donne e uomini scesi per le strade e le piazze del Paese rischiando la vita. Siamo al fianco del popolo iraniano per un futuro migliore che sia finalmente libero dal regime islamico degli ayatollah. Non ci può essere spazio per indifferenza e ambiguità”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Alessio Piana, Armando Biasi.

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Oggi sono orgogliosamente in piazza, a Genova, alla manifestazione ‘Riprendiamoci l’Iran’, per chiedere la fine delle violenze perpetrate dal regime teocratico e la libertà per il popolo iraniano. Quello che sta accadendo in questi giorni, nel silenzio spesso imbarazzato dei vecchi amici degli ayatollah, è l’ulteriore, ennesima dimostrazione di come l’oppressione sistematica, la negazione dei più elementari diritti della persona, l’uso senza ritegno della violenza siano la cifra più autentica del sistema che da quasi 50 anni tiene sotto scacco un intero popolo. Essere oggi in piazza a Genova è un atto dovuto nei confronti dei giovani, delle donne e degli uomini che in questi giorni hanno messo in gioco la loro vita, molto spesso perdendola, per amore della libertà, dei diritti, della democrazia”.